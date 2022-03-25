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神學士掌權後…王毅首訪阿富汗 中企將開採銅礦

中國新聞組／北京25日電
神學士掌權後，王毅首訪阿富汗。（新華社）
神學士掌權後，王毅首訪阿富汗。（新華社）

神學士（taliban，又譯塔利班）控制阿富汗後，中國外交部長王毅昨日首度造訪阿富汗，與臨時政府高層舉行會談。據神學士官員稱，王毅表達中方願進一步擴大投資阿富汗，艾娜克（Aynak）銅礦將很快由中國公司開工。

中央社報導，艾娜克是世界第二大銅礦，中國冶金科工集團公司2007年砸下30億美元獲得銅礦特許權，但因戰亂、疫情與政局變化，迄今未實質開採。神學士控制阿富汗後，美國凍結阿富汗央行海外資產，神學士急需藉豐富的礦藏變現。

中國外交部官網指出，王毅24日在喀布爾與阿富汗臨時政府代理副總理也是實際領導人巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）、代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）分別舉行會談。王毅介紹了中國在阿富汗問題上的「三個尊重」和「三個從不」。

王毅說，中阿是山水相連的友好鄰邦，兩國有著上千年交往歷史。中國尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣。「我們從不干涉阿內政，從不在阿謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。」

王毅表示，中方讚賞阿方明確宣示並鄭重承諾不允許任何外部勢力利用阿富汗領土反對鄰國或損害他國安全，希望阿方堅定、堅決地履行好這一承諾，這對阿富汗在國際上樹立正面形象、開展正常的對外交往十分必要。

巴拉達爾表示，讚賞中方在阿富汗人民最困難時伸出援手，特別是提供抗疫支援和阿迫切需要的人道援助。希望加強經貿、能礦、農業、人才培訓等各領域合作，擴大阿阿富汗優勢產品對中出口，歡迎中國企業赴阿投資。阿方願發揮獨特地域優勢，更充分參與共建「一帶一路」，成為地區互聯互通的橋梁。

阿富汗 王毅 神學士

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