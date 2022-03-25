中國352項商品關稅豁免恢復 「拜登為選舉向中低頭」

美國恢復對352項中國產品關稅豁免後，中方促美全面取消加徵關稅。圖為山東煙台一家企業員工對汽車零部件進行質檢。(新華社)

美國昨天宣布將恢復352項中國進口商品的關稅 豁免。中國官方昨天進一步要求美方應盡快取消全部對華加徵關稅。美學者分析，美方此舉意在緩解中美緊張關係，促使中國在俄烏戰爭中發揮更積極的作用。中國官媒則語帶嘲諷的分析稱，這是美總統拜登 為了選舉而「向中國低頭」，美發起貿易戰 卻自己率先認慫，「勿謂言之不預也！」

當地時間3月23日，美國貿易代表辦公室發布公告，指已重新對中國部分進口商品恢復關稅豁免，涉及此前549項待定產品中的352項。中國外交部發言人汪文斌昨天僅回應稱「我們一貫認為，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家」。商務部則要求美方盡快取消全部對華加徵關稅。

商務部新聞發言人束珏婷昨天表示，在當前通脹持續走高、全球經濟復甦面臨挑戰的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。

自由亞洲電台報導，據美國貿易代表辦公室表示，他們是在認真考慮公眾反饋，並與其他政府部門協商後做出這個決定。將被豁免關稅的中國商品覆蓋機械、化學品、日常用品等幾大類，具體商品包括特定種類的工業泵、電動馬達、蟹肉、背包、自行車、吸塵器等等。

在俄烏戰爭、通貨膨脹等多重背景下，美國為何在此時作出這樣的決定？報導引述美國經濟學者卜若柏（Robert Blohm）認為，美可能是想緩解兩國緊張關係，促使中國在俄烏戰爭中發揮更積極的作用。

現居美國的中國經濟社會學者何清漣則認為，美國保留大部分對華關稅的象徵意義顯然更大。「關稅繼續存在表明，美國並不把中國視為其盟友或合作夥伴，還是要做出一些懲罰性動作的。」

不過這項宣布在中國媒體的解讀是「美方向中方低頭」。國防時報評論指出，這意味著在中美之間持續多年的「貿易戰」中，美國宣布妥協。美國認慫了的主要原因是商品售價提高，受到傷害最大的是美國的老百姓，拜登擔心高物價不利於他的中期選舉。

近期俄烏衝突導致的油價瘋漲，再給美國經濟狠狠補了一刀。無論是要烏克蘭別打了，把油價降下來，還是取消對華加徵不合理的關稅，平抑物價，美國橫豎都要挨一記耳光，而美選擇讓這個耳光打得不那麼響，也就是「向中國低頭」。

評論說，中國早已無數次向美國喊話，中美之間唯有合作才能共贏，拜登就是聽不進去。結果呢？勿謂言之不預也！