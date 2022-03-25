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北約祕書長批「散布謊言」 北京反擊：唯恐天下不亂

中國新聞組／北京25日電
北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格。(美聯社)
北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格。(美聯社)

針對北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指控中國在烏俄戰爭中，公然政治支持莫斯科、散布謊言和假訊息，中國駐歐盟使團發言人批「這是有人煽風點火，唯恐天下不亂。假的永遠真不了，基於虛假信息的論調只能更加虛假。」

中央社報導，北約昨日召開緊急峰會，史托騰柏格敦促中國明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭行動，並呼籲中國不要提供給俄國政治及物資支持。史托騰柏格表示，烏克蘭人民和軍隊正為他們的自由和權利而戰，北約有決心會讓俄羅斯付出代價，結束這場殘酷的戰爭。

北約緊急峰會將討論俄羅斯入侵烏克蘭情勢，美國總統拜登已抵達比利時首都布魯塞爾。拜登將與北約盟國討論應對俄羅斯侵略、支持烏克蘭以及保護盟國等議題。強調在這安全的關鍵時刻，北美和歐洲將團結一致。

另據媒體報導，中國駐歐盟使團發言人回答記者提問時表示，堅決反對北約有關聲明和言論對中方進行無端指責和猜忌、施加脅迫和壓力，「我們有必要提醒北約全面準確了解中方的一貫立場…烏克蘭危機發生以來，中方本著客觀公正的態度，為勸和促談、停火止戰、防止出現大規模人道主義危機做出了積極努力，發揮了建設性作用。時間將證明，中方站在歷史正確的一邊。」

中國駐歐盟使團發言人指出，「作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，北約秉持舊的安全觀念，持續擴張區域和領域，以『舊冷戰』的手法搞陣營對抗。必須高度警惕並堅決反對『新冷戰』，這不符合歷史發展潮流，也違背世界人民的願望。」「北約應反躬自省，徹底摒棄冷戰思維，按照安全不可分割原則，通過對話談判尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。」

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