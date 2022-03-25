環時社評嗆北約：碰瓷中國 臉皮比柏林牆還厚

G7峰會24日在比利時布魯塞爾北約總部舉行。圖為一名男子在北約總部觀看屏幕上領導人合影畫面。（新華社）

北大西洋公約組織 （NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指控中國給予俄國政治支持，公然散布謊言和假訊息。呼籲北京應履行身為聯合國 安理會成員的責任，加入世界其他國家一起呼籲立即、和平地結束烏俄戰爭。環球時報對此發表社評反擊，批史托騰柏格公然販賣顛倒黑白的謊言，更批北約「碰瓷中國不是一次兩次了」，「臉皮怕是比柏林牆還厚」。

環時社評指出，「中國對烏克蘭 危機的立場非常清楚，那就是從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。比起美國和北約持續「遞刀子」的行為，中國的態度才是真正負責任的。」

「操弄中國議題救不了北約」

社評質疑，「史托騰柏格口口聲聲說希望找到和平方式盡快結束這場戰爭」，但卻宣布繼續對烏克蘭提供軍事援助，「北約比誰都需要戰爭，冷戰結束後，歐洲一度出現的和平曙光反而成了它的生存危機。對於早該壽終正寢的北約來說，它要靠吸食歐洲大地的恐懼和人為製造的危機來續命。」

社評指出，早就被認為「腦死亡」的北約需要找到更大號的救命呼吸機，靠著營造「恐俄」所帶來的氧氣越來越不夠用，它生怕再不「插管」的話隨時都可能斷了那口氣，所以史托騰柏格才單單「把中國拎出來」。社評說，北約其實碰瓷中國不是一次兩次了。史托騰柏格「如此公然販賣顛倒黑白的謊言，臉皮怕是比柏林牆還厚。北約這個烏克蘭危機的主要推手，有什麼資格對一直勸和促談的中國指手畫腳？」

社評指出，「北約不亡，歐洲無寧日，世界無寧日。美國前中情局局長日前不無得意地稱，俄烏衝突『讓北約再次偉大』；法國總統馬克宏則表示，俄烏衝突是給了北約一次『電擊』，但他不會收回有關北約『腦死』的說法。的確，『急救』或許能刺激一時的心跳，但絕對治不了北約的重症。想通過操弄中國議題得到續命仙丹，那純粹是高燒驚厥中做的白日夢。」