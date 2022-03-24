烏克蘭總統澤倫斯基擬與習近平通話 北京不回應

烏克蘭 總統澤倫斯基 的發言人葉爾馬克表示，澤倫斯基計畫與中國國家主席習近平通話，並預計雙方「很快」就會通話，基輔期盼北京在終止烏俄戰爭上扮演更「顯著的角色」。中國外交部發言人汪文斌23日僅表示，中方與「有關各方」就烏克蘭局勢「保持著順暢的溝通」，迴避作答。

華爾街日報報導，葉爾馬克說，澤倫斯基計畫與習近平舉行會談。這是澤倫斯基旋風式線上訪問活動之一，目的是為烏克蘭爭取支持。澤倫斯基23日對日本國會發表視訊演說，感謝日本向烏克蘭伸援，並說「亞洲第一個對俄羅斯 施壓的就是日本」，希望日本繼續對俄羅斯進行經濟制裁。

對於習近平是否有計畫與澤倫斯基接觸、通話，中國外交部發言人汪文斌23日沒有正面回應，僅說「目前中方同有關各方就烏克蘭局勢保持著順暢的溝通」、「中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用」。

紐約時報22日報導，俄烏戰爭發生以來，中國多次呼籲針對烏克蘭問題展開和平談話，卻一直未對俄羅斯施壓，逼迫俄羅斯停戰。

紐時分析，多國領袖都曾表示，中國應該在俄烏戰爭危機中承擔更為積極的協調角色，但中國卻設法保持距離，促進和平談判的任務則交由法國、土耳其、以色列等國扮演。

從北京角度來看，如果過於積極介入俄烏戰爭，中國面臨的政治、經濟風險都將提高，因此中國小心謹慎拿捏分寸，一方面不得罪對俄羅斯侵略烏克蘭感到憤怒的國際社會，另一方面則持續支持俄國這個實力堅強的夥伴。

南韓首爾延世大學中國研究教授魯樂漢說，如果習近平真的希望危機落幕，應對俄烏戰爭做出斷然回應，也可證明中國在當今國際政治的分量。