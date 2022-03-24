美擬聯合盟友將俄逐出G20 中反對 北約也放話籲中譴俄

據報導美國有意在總統拜登訪歐時將俄羅斯踢出G20並要求中國表態。圖為中國國家主席習近平（左）2018年和美國前總統川普等領袖在阿根廷舉行的G20峰會期間會晤。（路透）

俄烏戰爭未歇，美國繼帶領西方國家接連對俄祭出制裁後，再傳出有意在美國總統拜登訪歐時結合盟邦將俄從「20國集團」（G20）除名；北約也放話籲中國譴責俄，否則就要「處理中國在這場危機中的角色」。但將俄國 趕出G20的構想立刻遭北京 反對，中方稱俄羅斯是重要成員，任何成員國都無權驅逐另外一名成員國。

西方國家近來接連祭出制裁，要將俄國隔絕於全球經濟體系之外。美國總統拜登23日訪歐前夕，傳出美國有意結合盟邦將俄國從「20國集團」（G20）除名，或率盟國缺席抵制俄代表出席。美國官員還說，拜登訪歐時將宣布制裁300多名俄國國會議員，和歐洲討論降低對俄國能源依賴和調整北約兵力部署等問題。

G7與歐盟官員證實，拜登訪歐時將討論俄國在G20的會員資格。G20今年輪值主席國是印尼 。歐盟官員表示已向印尼清楚表達，G20部長級會議若有俄代表出席，對歐洲國家會是很大的問題。不過歐盟官員也說，G20並無明文規定如何將某個會員國除名。印尼外交部則拒絕對此回應。

俄國駐印尼大使沃羅畢耶娃23日表示，俄國總統普亭傾向出席11月在印尼峇里島舉行的G20峰會，並抱怨「不僅G20，許多國際組織都試圖將俄國除名，這絕對是小題大作」。據了解，普亭已接到印尼發出的邀請。

另G7高層也承認，G20會員國中的印尼、印度、巴西、南非和中國，都不可能同意將俄國逐出G20。

果然，將俄國趕出G20的構想馬上遭北京反對。中國外交部發言人汪文斌昨表示，俄羅斯是G20重要成員，任何成員都沒有權利開除其他國家的成員資格。並指「20國集團是國際經濟合作主要論壇，不是討論烏克蘭等政治安全問題的合適場所」。

德國之聲引述分析指出，這顯然代表中國在俄烏問題上仍然沒有選擇站在西方陣營，原因應是中國考量對世界市場的依賴以及制裁，可能給中國目前陷入困境的經濟帶來的破壞，北京也不太可能鋌而走險援助莫斯科；這是兩面手法。有專家稱，若北京決定支持莫斯科，歐盟國家必定會重新考慮與中國的關係。

另法廣報導，北大西洋公約組織領導人峰會前夕，該組織祕書長史托騰柏格23日在布魯塞爾指責北京向俄羅斯提供政治支持，包括傳播謊言和假新聞，以及可能的物資支援。他預期，北約領導人峰會將呼籲中國不要支持俄羅斯的戰爭行為。

美國之音報導引述史托騰柏格說，「北京加入莫斯科，質疑獨立國家選擇自己道路的權利」，「所以我預計，我們也將處理中國在這場危機中的角色。」