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俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

俄烏膠著 王毅傳訪印度急拉「朋友圈」？

中國新聞組／北京24日電
巴基斯坦總統阿爾維（右）22日在伊斯蘭堡總統府會見中國外長王毅（左）。（新華社）
巴基斯坦總統阿爾維（右）22日在伊斯蘭堡總統府會見中國外長王毅（左）。（新華社）

俄烏戰事陷入膠著，路透昨天引述消息人士透露，中國外長王毅近日將出訪印度。這場突如其來的訪問也是中印邊境爆發致命衝突兩年後，中國最高級別官員與印度高層的直接接觸。有學者認為，中國有意在遭到國際孤立時拉攏印度。

目前，王毅正在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織會議，原先預計於25日訪問尼泊爾，作為南亞之行的一部分。中國外交部發言人汪文斌23日在例行新聞發布會上表示，他目前沒有可提供的信息。印度外交部也拒絕就王毅訪印的傳聞置評。

目前，王毅正在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織會議，原先預計於25日訪問尼泊爾，作為南亞之行的一部分。

自由亞洲電台報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，印度一直與中國保持類似的口徑，不僅至今拒絕譴責俄羅斯，在聯合國安全理事會就是否譴責俄羅斯入侵行為進行表決時，印度也與中國同樣投下棄權票。而俄羅斯則將中國和印度都視為友好國家，自冷戰時期就與印度建立外交和經濟關係。

據報導，長期參與美國國會中國相關立法事務的美國外交政策理事會（American Foreign Policy Council）印太事務研究員蘇布里克（Michael Sobolik）認為，王毅訪印是中國投下的一盤賭局。他表示，在世界各國紛紛就入侵烏克蘭經濟制裁俄羅斯之際，王毅很可能向印方提出，印度應繼續與俄羅斯用盧布進行貿易。

「這將對美國帶來一些挑戰：美國已警告中國，若幫助莫斯科將面臨制裁與報復。但若印度也在從事這類行為……，比如美國是否會因為印度購買俄羅斯的S-400防空系統，而對印度實施制裁？」蘇布里克說，中國外交官在這場國際政治博弈中，突然發現中印關係有「很多籌碼可以使用」。

另外，王毅21日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，和該國外長庫雷希舉行會談並會見媒體。據新華社報導，雙方都對單邊制裁的外溢影響表示擔憂，呼籲透過外交對話實現停火止戰，期待本著安全不可分割原則，找到解決烏克蘭問題的治本之道。

王毅還呼籲，當務之急是防止出現人道危機，保持和談進程，強調各國都有權作出獨立自主判斷，不接受任何外部壓力。他還強調，中方願與伊斯蘭國家抵制強權政治，反對單邊霸凌。

印度 王毅 俄羅斯

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