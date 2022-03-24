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中352種商品 美延長關稅豁免到今年12月31日

中國新聞組／北京24日電
美國貿易代表署23日表示，將延長對來自中國352種商品的關稅豁免。（路透）
美國貿易代表署23日表示，將延長對來自中國352種商品的關稅豁免。（路透）

美國拜登政府23日表示，將延長對中國352種商品的關稅豁免，這些豁免是針對適用於「301關稅」的產品，原本已在2020年底到期，將延長豁免到今年12月31日。

被豁免的商品包括特定種類的自行車零件、電機、機械、化學品、海鮮和行李袋。2018年和2019年，川普政府對中國陸續加徵關稅，但上述商品取得關稅豁免。

拜登政府審查549種尋求豁免的商品，美國貿易代表辦公室23日表示，給予352種商品豁免，但拒絕恢復197種產品的豁免，其中包括來自中國的四輪越野車。

美、中這兩個世界最大的經濟體有全球最大的雙邊貿易關係，但自2018年以來一直存在矛盾；「301關稅」指的是根據美國「1974年貿易法」第301條款加徵的關稅。去年年底，貿易代表署就是否恢復對549種中國製產品的關稅豁免徵求公眾意見；國會議員上個月已在抱怨，認為考慮豁免的產品範圍太窄，美國商會要求恢復豁免並擴大範圍。

此外，美國宣布和英國達成協議，將降低對英國進口鋼鋁課徵的關稅，英國也撤銷對美國產品的報復性關稅，化解雙方四年來的爭端。英美兩國致力加強貿易和整合，也矢言將聚焦「中國不公平的貿易行為」。

美國商務部長雷蒙多與貿易代表戴琪在22日公布的聯合聲明指出：「美方批准英國免稅鋼鋁進口，進一步縮減美國市場裡這些產品的供需差距。這項協議將保護兩國鋼鋁企業和員工，讓英美聚焦中國不公平的貿易行為；去除英國報復性關稅，我們重新打開了英國市場。」

這是拜登解決與盟友間貿易爭端的最新行動之一，美國企業多年以來一直難以與中國同業競爭，但川普以國安疑慮為由對其他親近的貿易夥伴也加徵關稅，導致美國與重要盟友關係轉壞。

關稅 英國 拜登

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