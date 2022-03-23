「MU5375是什麼梗？」中國東航空難的行銷血饅頭

中國東方航空的MU5375班機空難，21日失事墜毀後至今，搜救和事故調查工作陷入困局，截至23日中午關健的黑盒子仍未尋獲，也尚無任何生還者或發現遺體的通報。(美聯社)

「為東航 MU5375祈福...也請大家關注新產品銷售會？」中國東方航空的MU5375班機空難，21日失事墜毀後至今，搜救和事故調查工作陷入困局，截至23日中午關健的黑盒子仍未尋獲，也尚無任何生還者或發現遺體的通報。然而因為疑點重重的事故原因皆未明朗，中國社群 網路因此謠言紛起，揣測失事背後的人為因素。同時還出現了拿空難新聞做行銷關鍵詞，MU5375竟變成商家推銷手機 、房地產、話題順便帶一波自媒體流量的「人血饅頭」現象，在中國社群上又引發輿論的眾怒撻伐。

豪大雨將至 搜救難度倍增

中國東方航空MU5375班機空難，於3月21日下午墜毀在廣西邊境的梧州市深山爆炸，全機132人（機組人員9人、乘客123人）目前依然下落不明，中國已在失事後的第一時間派出搜救隊入山搶救，但截至23日中午為止，仍未有倖存者或是遺體的發現通報。但因為飛機是接近垂直墜毀在山林之中，殘骸散落範圍四散在山裡，甚至破片被拋到山的另一頭，而三面環山的地形也無法讓大型機具進入支援，種種限制都讓飛機黑盒子或機上乘客的搜尋難度變得極為困難。

而根據空難搜救小組在22日的評估，揭下來直到周末的時間，梧州市當地山區會有豪大雨發生，如果暴雨不斷的話恐怕又會拖延搜救進度，面對隨著時間流逝而越來越渺茫的倖存希望，在外等待的乘客親屬也備感焦急難受。

墜機事件引發中國全國新聞的極大關注，中國政府也立刻高調派出中央政治局核心人物之一的劉鶴、以及國務委員王勇親赴現場坐鎮指揮，並且在22日晚間由國家應急處置指揮部召開新聞發布會，初步交代搜救和事故調查的進度。無奈的是，在當前停滯難以突破的搜尋工作下，官方也僅能表示，此次的墜機難度極為複雜，已先和家屬取得聯繫、準備後續的協助支援。

墜機事件引發極大關注，中國政府也立刻高調派出中央政治局核心人物之一的劉鶴、以及國務委員王勇親赴現場坐鎮指揮，召開新聞發布會初步交代搜救和事故調查的進度。(路透)

圖為運送物資的救援隊。(中新社)

而根據空難搜救小組在22日的評估，揭下來直到周末的時間，梧州市當地山區會有豪大雨發生，如果暴雨不斷的話恐怕又會拖延搜救進度，面對隨著時間流逝而越來越渺茫的倖存希望，在外等待的乘客親屬也備感焦急難受。圖為23日中午災情狀況。(取自中國央視)

班機號「MU5375」竟成行銷關鍵字

但正當全國輿論關注搜救的同時，中國社群網路上卻接二連三出現了以「MU5375」為名的各類行銷文字，頓時成為讓中國網友傻眼的弔詭現象。

有一間山西山江村的房地產公司，發表了一幅房產宣傳廣告，畫面上是一架飛機，文案寫著「願 MU5735 航班的親人平安歸家 #搭載133人客機在廣西發生事故#」——這幅海報還加上了自家熱賣中「闊景美宅」的房地產物件和聯絡電話，發出後不僅被中國輿論撻伐，也引來網路監管單位的批評。

無獨有偶的是，類似的血饅頭文案層出不窮，例如微博的科技網紅「小白評測」就在21日事發後不久，在自己發布的快訊頭條上寫著：

「突發！東航一架載132人客機墜毀｜天璣8100 / 150W快充 GTNeo3帶你提前看」

這條快報頭條的配圖還是手機機型照片，而且點進去的內文也確實是手機評測文章，除了簡短的祈福文字之外，本來寫著「祈禱有奇蹟，希望能平安，不信謠不傳謠」，文章突然話鋒一轉，接著說「最後是今天事故發生前準備的資訊新聞，realme將於明天下午14點舉辦新機發佈會...，這裡先給大家提前匯總下。」

強烈的違和感馬上引來眾聲批評，儘管在壓力下小白評測刪除文章、連連在微博上道歉，但這個曾經在青海地震時，也失言「是X軸震動馬達上市前測試」的博主，並沒有因此得到太多輿論的同情。其他相似的文案，都是先打出災難祈福的圖文，最後再帶自家網站或商品的行銷文字，從21日開始接連的亂象，讓中國網信辦出面壓制譴責相關輿論，而微博和微信上，也同步出現了熱搜關鍵詞「#東航墜機事件不是營銷工具#」。

「突發！東航一架載132人客機墜毀｜天璣8100 / 150W快充 GTNeo3帶你提前看」引起眾怒。( 取自小白評測)

有一間山西山江村的房地產公司，發表了一幅房產宣傳廣告，畫面上是一架飛機，文案寫著「願 MU5735 航班的親人平安歸家 #搭載133人客機在廣西發生事故#」——海報還加上了自家熱賣中「闊景美宅」的房地產物件和聯絡電話。(取自微博)

更讓人費解的是，在抖音、快手等中國影音社群平台上，還出現「冒充未搭機乘客」的訊息，有人聲稱自己是沒趕上班機的幸運兒藉此博得關注。(取自人民日報)

抖音出現「假冒未搭機乘客」吸引流量

但網路各平台的角落，卻也一度出現「MU5375是什麼梗？」的玩笑惡意提問，更讓人費解的是，在抖音、快手等中國影音社群平台上，還出現「冒充未搭機乘客」的訊息，有人聲稱自己是沒趕上班機的幸運兒，借此博得一陣關注流量（之中有若干其實是雲南保山飛往昆明，而不是MU5375失事的昆明飛往廣州）。種種亂象讓抖音平台也祭出公告：

「抖音在此提醒廣大用戶，在平台發布相關信息、內容要遵守真實、客觀原則，不借助熱點事件蹭熱、玩梗，更不要主動挑起、參與網暴相關人員。」

官媒人民日報同步發聲譴責亂象之外，令其頭痛的是連人民日報自己也在這一波事故新聞中被假造訊息，網路流傳多幅壓著人民日報字樣的「官方金句」，以正能量的祈福文字變成東航空難的金句作文。雖然內容本身無涉新聞事實的問題，但充滿各種「歲月靜好」的假官方喊話，頗讓發文澄清的人民日報尷尬。

此外因為搜救進度的延遲，黑盒子仍難以尋獲，揣測事故原因也就自然成了民意輿論的熱門話題。之中傳出繪聲繪影的「機組人員故意的人為失事」，也有人直指「東方航空巨額虧損，壓低預算導致安全問題」，或是聲稱乘客名單外流、飛機失事影像...等諸多穿鑿附會的訊息，也在空難後48小時成了混亂難辨的資訊問題。

截至23日中午的央視新聞整理，搜救現場音為已經開始降雨，大範圍的搜尋工作目前被迫暫停，同時準備進一步的排水作業，此外現場的紅土因為含水量大，若遭逢連日降雨可能也會有土壤滑坡問題，屆時無論是黑盒子或機上乘客的蹤影，搜尋難度將更為艱困。