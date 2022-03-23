中國讓步？路透：京促在美上市中企準備披露審計信息

消息人士稱，中國監管機構已要求包括阿里巴巴在內的部分在美上市公司，做好披露更多審計信息的準備。（中新社）

據消息人士稱，中國監管機構已要求包括阿里巴巴、百度 和京東在內的部分在美上市公司，做好披露更多審計信息的準備。目前中國政府正努力確保國內公司繼續在紐約上市。

路透報導，其中兩名消息人士稱，中國監管機構正在考慮一項提議，對於一些不收集敏感數據的中國公司，允許美國監管機構檢查這些企業的審計工作文件。

四位消息人士表示，作為這一舉措的一部分，中國證監會本月早些時候召集互聯網巨頭，包括搜索引擎龍頭公司百度9888.HK和電子商務巨頭京東9618.HK。

報導說，消息人士稱，這些公司被要求準備2021財年的審計文件，以備美國監管機構提出更多的披露要求。消息人士不願具名，因為他們不被允許討論會議細節。

第一位消息人士稱，如果這些公司在整個過程中「對任何事情不確定」，最好應該徵求中國監管機構的建議，包括審計和與美國監管機構的溝通等。

中國證監會尚未立即回覆置評請求。阿里巴巴、百度、京東和微博暫未回復置評要求。拼多多和網易也尚未置評。

據報導，中國監管機構的最新舉措表明，北京願意做出一些讓步，以解決中美之間長期以來就審計問題上的僵局。審計僵局已使美國對中國企業的數千億美元投資面臨風險。

美國當局正在採取行動，如果中國企業連續三年無法提供審計紀錄給美方檢查，這些中資企業將被趕出美國證券 交易所。

美國之音早前報導，中國企業雖然在美國上市已有幾十年，但中國官方不允許美國證券交易委員會的會計機構美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）檢查其審計公司，而這些審計公司負責審計認證在美上市的中國公司帳目。

美國TCW資產管理集團公司新興市場董事總經理洛文傑（David Loevinger）說，鑑於美中兩國政府間目前缺乏互信如此嚴重，而且兩國關係短期內很難有所改善，「所以我覺得到2024年，在美國證交所上市的絕大多數中國公司都將轉往香港或上海上市。」洛文傑認為，滴滴退市就是一個轉折點。

此外，中國日前召開金融穩定發展專題會議，由國務院 副總理劉鶴主持，會議指出，關於中概股，目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。「中國政府繼續支持各類企業到境外上市。」