中國坦承南海島礁軍事化：領土部署防禦設施符合國際法

美軍印太司令阿基里諾日前表示，中國至少有三座南海人造島礁已完全軍事化，對此，中國外交部發言人汪文斌昨天坦承，中方「在本國領土上部署必要的國土防禦設施，是主權國家的當然權利，符合國際法，無可非議。」

綜合媒體報導，阿基里諾指出，中國至少有三座南海人造島礁已完全軍事化，以反艦與防空飛彈、雷射與干擾設備和戰機加以武裝。這一舉動日益咄咄逼人，威脅鄰近所有國家。中國這種敵意行為，與習近平曾作出中國不會把這些人造島礁轉為軍事基地的保證形成強烈對比。

中國外交部昨天下午舉行例行記者會。汪文斌在回應這一問題時聲稱，中方「在本國領土上部署必要的國土防禦設施，這是主權國家的當然權利。」

汪文斌並宣稱，美國近年來在南海周邊不斷強化軍事部署，派遣大規模軍艦軍機到南海「滋事挑釁，嚴重威脅沿海國主權和安全，損害南海良好秩序和航行安全」。希望美方「停止在南海問題上挑撥離間，停止在南海耀武揚威」，為維護地區和平與穩定發揮建設性作用。

另據華爾街 日報報導，美國一些卸任與現任官員表示，美軍雖在東歐加強部署，但將中國視為頭號對手的長期目標不會改變。

美國國防部 高層官員表示，美國會根據歐洲相關國家的需要做回應，但主要目標還是北京。

2018年起，美國國防部的戰略就把中俄定義為首要關切對象，北韓、伊朗、暴力極端主義為次要威脅。但華爾街日報說，這種兩主三副的「二加三」作法會改為「一加四」，即單獨把中國列為頭號對手，將俄國 降級。

由於聚焦俄烏衝突，原訂今年初要發布的最新版美國國防戰略已暫緩。官員透露，其實決策圈去年底就已定稿，即便俄國侵烏，報告也只是微調，沒有重寫。

五角大廈官員說：「我們評估，中國仍是唯一能系統性挑戰美國的國家，意味能在外交、科技、經濟、軍事及地緣政治上挑戰美國。俄國還不到這個級別」。

此外，中國官媒央視旗下央視軍事微博報導，衛星觀測發現，美國海軍最新型遠征機動基地艦米格爾基思號21日出沒南海巴士海峽的蹤影，這是米格爾基思號去年10月部署至西太平洋以來首次現蹤南海。

中國航空母艦山東號18日曾穿越金門附近海域，當時甲板並無艦載機，附近似也沒有護衛艦。