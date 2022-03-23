運送遺體回鄉 中國運8反潛機墜南海消息曝光

中國解放軍運8反潛機1日在南海失事，七名飛行員不幸罹難。圖為示意圖。（取材自微博）

中國解放軍運8反潛機1日在南海失事，七名飛行員不幸罹難，據悉，殉職的軍人大部分是校、尉級軍官，其中有多名特級飛行員。署名「河南 共青團」博主近日發布由警車開道、罹難飛行員遺體運返家鄉安葬的影音。

雖然中國有關單位與官媒都沒有披露運8反潛機失事的消息，不過罹難飛行員遺體運返家鄉安葬的消息，網友爭相在微博 轉發。微博從本月15日開始陸續有消息，指有殉職軍人骨灰分別送回河南、山東、湖北、四川、安徽等地家鄉安葬。

中央社報導，七名罹難飛行員分別是徐文、鄭福浩、周興玉、黃高明、張帝、邱明典和彭博。「河南共青團」轉載警車替中型巴士車隊開道的影音，影像顯示有兩輛巴士的擋風玻璃，分別供著罹難飛行員的黑白照，外側的車身懸掛黑底白字布條，以及「革命英烈張帝與邱明典魂歸故里」字樣。

河南共青團發文另配上「國家無戰事，軍人有犧牲」的圖說。

報導說，也有網友轉發罹難飛行員黃高明墓碑的圖像，以及警車開道並交管迎回鄭福浩落葉歸根的影音，還有負責交管的員警向車隊行最敬禮，並由軍方同僚和家屬親友，捧著他的遺照舉行告別式的影像片段。

據自由亞洲電台報導，中國海事局2月25日曾發布軍事訓練禁航警告；緊接著3月4日又發布另則軍事訓練禁航警告，第二次演習的發布顯得倉促，訓練禁行的位置在海南三亞與越南 順化間的海域。

長期關注南海軍事動態的越南軍事記者鄧當（Duan Dang，音譯）最早5日在推特（Twitter）貼文說，中國3月4日至15日在越南海域附近的軍演與軍機事故有關。

隨後他又披露，3月1日下午，有一架運8反潛機在三亞西南方失聯，共軍藉口1日至2日實施演習並全力搜救，鄧當於9日再披露衛星照片指出，中國海警5401巡邏船進駐反潛機失事海域，並有海軍艦艇往來巡邏，疑似在蒐尋失聯的運8反潛機。