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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

1聲巨響 東航墜機撞出巨坑 有人撿到疑似乘客燒焦錢包

中國新聞組／北京22日電
有目擊者撿到疑似失事客機乘客的黑色錢包。（取材自大象新聞）
有目擊者撿到疑似失事客機乘客的黑色錢包。（取材自大象新聞）

東航一架載有132人的波音737客機21日墜毀在廣西梧州藤縣，並引發森林火災。當天下午，事發地村民在事故發生時聽到一聲巨響，現場有濃煙冒出。一位不眠不休參與現場救援的村幹部表示，發生事故的飛機已經完全解體，他在現場未看到遇難者遺體，有目擊者則撿到疑似失事客機乘客錢包。

來源：YouTube

綜合媒體報導，廣西梧州市藤縣埌南鎮村民表示，他家距離墜機地點大概有10公里左右，墜機發生時他聽到一聲巨響，以為發生了爆炸。他提供的視頻顯示，可以看到現場濃煙滾滾。

另一位陳姓村民表示，下午約2點左右，附近發生「轟隆」驚天巨響，走近約50米，看到有一個200多平方米的巨坑，周圍遍布衣物等碎片，巨坑全是燒焦的灰塵。

村民劉海新稱，現場只有大火和飛機外殼等殘骸，完全看不到遇難者遺體。周姓村民稱，現場只看到燒焦冒煙的灰塵，他沒有看到有活人救出。

一位村幹部表示，飛機墜毀引發森林大火，將現場附近的竹子、木頭都被燒毀，消防員趕到現場後已將大部分森林大火撲滅。

村民表示，目前，在事發地附近，路口都有政府的人在把控，其他車輛都不許去那裡，怕影響救援。現在村裡面都有警車、救援車輛等，已排了幾公里長了。

村明倪明當時在山上和幾個鄉親剝桂皮，目睹客機直直墜落，發出很大的爆炸聲響，然後起火。倪明嚇得趴在泥土地上。待回過神來，她在附近看到了一個疑似機上乘客的錢包，立即打了110。

一個燒毀的黑色錢包，裝著一沓錢、一張高鐵票和機票。它的主人是誰？現在是否平安？他的親人又是誰……直到21日晚，這些念頭還一直在倪明的腦海裡盤旋。

據了解，從國道351通往8公里外莫埌村事故現場的道路為約三米寬的小路，道路很難通過大型救援車輛，因此救援隊在距現場不遠的S40蒼碩高速大塘口處挖開一條臨時出口，開出一條便道通往墜機現場。救援隊封閉高速半邊車道，車道上停滿待命的消防救援車。

由於進入墜機救援現場的主要通道比較狹窄，記者都只能徒步進入。

參與東航救援村民表示，客機完全解體，森林火災大部分已撲滅。（取材自極目新聞）
參與東航救援村民表示，客機完全解體，森林火災大部分已撲滅。（取材自極目新聞）

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