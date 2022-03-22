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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

發生什麼事？ 東航空難 專家提5疑問追真相

中國新聞組／北京22日電
廣西藤縣公安局民警21日在墜機現場周邊搜救。（新華社）
廣西藤縣公安局民警21日在墜機現場周邊搜救。（新華社）

從媒體發布的事故視頻以及多渠道信息得知，東航失事飛機曾在兩分鐘內驟然下降8000多米，到底發生什麼事？網上對此眾說紛紜。機械故障、飛機空中解體、氣候影響…都成了猜測。業內人士指出，失事原因必須從飛機黑匣子來做分析。新京報詢問專家，試圖釐清5項容易被誤傳的信息。

疑問1：波音737飛機不是都停飛了，為什麽又用這種飛機？

此次MU5735航班是東航雲南一架波音737-800飛機，交付於2015年6月22日，目前機齡6.8年。同是波音家族，有網友揣測飛機墜毀是機械故障導致。

「航空知識」雜誌主編王亞男指出，737-800（NG）為波音737系列比較著名的一款，這款飛機是737系列下一代，因此在基礎上做了大幅度改進。該飛機的交付量達到7000多架，數量非常大，整體安全紀錄也比較好，比過去的737飛機還要好一些。

疑問2：飛機從飛行高度短時間下墜7000多米，有人為操控？

飛機突然從高空下墜8000多米，有網友猜測，是因為機艙內出現了爆炸，造成飛機解體。一位民航業內專業人士指出，這次出現的速降確實不太正常，但目前並沒有信息指向飛機是半空解體。王亞男也分析，若飛機沒有動力，飛行員對其也失去控制，那麼飛機高速墜落則符合此次失事狀態。

疑問3：是不是飛機在執行航班任務過程中遇到了極端氣象狀況？

藤縣氣象局指出，當日至18時，氣象數據一直很平穩。現場視頻也顯示，雖然天空有些陰沉但並未降雨。一位專業人士說，失事飛機飛行高度在接近8000米的位置，強對流天氣對其影響不大，即使有飛行員也可以進行規避。

疑問4：民航公司是否會限制同款飛機運營？

王亞男表示，這一事故最終調查報告公布預計會比較晚，但民航部門根據調查結果會有一個初步判斷。「如果局方認為機械原因比較大，不排除做出限制或者停飛這款飛機的決定。但是現在還沒有相關的文件出台。」

東航21日當晚已將公司所有737-800執飛航班暫停投運。

疑問5：飛機墜落到山林後，機上人員是否還有倖存可能？

王亞男說，同樣的案例中有出現過倖存者。但從這次飛機從8000多米高度快速掉落山區，同時引發了山火，機上人員倖存的可能性極小。目前還是生命救援窗口期，「我們一起期待奇蹟」。

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