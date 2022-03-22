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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

疫後嚴控維修費釀空難？東航：消息不實

記者賴錦宏／綜合報導
東航墜機後，網傳廣西藤縣民眾找到的東方航空公司客機殘片，似可見「中國東方航空」字樣。（取材自微博）
東航墜機後，網傳廣西藤縣民眾找到的東方航空公司客機殘片，似可見「中國東方航空」字樣。（取材自微博）

中國曾在2002、2005年分別進行飛安整頓，要求各有關單位確保飛行安全。杜絕運輸飛行重大事故，在確保人、機安全，迄今已有將近12年沒有空難紀錄。這次空難，原因尚未查明，但有中國自媒體稱，或與疫後東航嚴控維修費用有關。

不 過，東航權威人士表示，網傳消息失實，中國東航始終致力於提供安全可靠的維修工程服務，按年報披露數據，年維修成本2021年較2019年增加12%。

1990年代，中國經濟剛起飛之際，或因民航機老舊、管理不善等原因，飛安事故頻傳。2002年中國國際航空在南韓釜山空難事故發生後，中國民航總局立即發出緊急通知，要求中國民航各單位立即結合本單位實際開展安全檢查，深入查找隱患，加強事故防範工作，加強飛機適航性和維護的檢查，確保飛行安全。

2004年的包頭空難後，中國民航總局更是下重手，展開十項安全專項整治，消除安全隱患，確保民眾乘機安全。對飛行員和飛機維修人員超時工作、飛機停場時間不足問題嚴重的航空公司，將給予削減航班的處罰。

在中國民航部門的監督管理鉅細靡遺，從「航空公司空勤、機務維修和航務簽派人員不嚴格執行執勤時間、超時作業等」、「機場控制區秩序混亂」、「執行適航指令，評估與實施服務通告不力」、「貨物安檢」到「鳥擊」等大大小問題，都列入進行整治。

2010年8月伊春空難迄今，中國沒有發生過任何空難。但新冠疫情持續，中國航空公司巨虧，都在降低成本，嚴控維修費用，有媒體猜測或與此有關。

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