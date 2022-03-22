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以「對俄提供關鍵技術」為由 美擬擴大制裁中芯國際

記者李孟珊／綜合報導
俄烏戰火延燒，美國國會議員要求擴大控管中國晶圓代工龍頭中芯國際，已連署向美國商務發信提案。(路透)
俄烏戰火延燒，美國國會議員要求擴大控管中國晶圓代工龍頭中芯國際，已連署向美國商務發信提案。(路透)

俄烏戰火延燒，美國國會議員要求擴大控管中國晶圓代工龍頭中芯國際，已連署向美國商務發信提案，以「中芯對俄提供關鍵技術，且現有制裁中芯許可政策存在漏洞」為由，希望商務部禁銷用於成熟製程的深紫外光（DUV）機台給中芯。

業界人士指出，若美方擴大制裁中芯，將有助舒緩晶圓代工成熟製程供過於求疑慮，與中芯市占最接近的聯電受惠最大，力積電、世界等台資晶圓代工廠也沾光。

美國商務部已於2020年底將中芯及其部分子公司及參股公司列入實體清單，主要禁止極紫外光（EUV）等先進製程用關鍵機台銷售中芯，若美企想要供貨中芯，必須獲得商務部許可，但用於成熟製程的深紫外光等設備則未受限。也因此，中芯在成熟製程發展仍不受限制。

根據集邦科技最新調查，中芯去年第4季全球晶圓代工市占約5.2%，名列第五，居台積電、三星、聯電、格芯之後，值得注意的是，在主攻成熟製程的業者當中，中芯是少數上季市占成長的業者，凸顯該公司營收、獲利規模激增之際，市占也節節攀升。

不過，近期俄烏戰火，晶圓代工業再度成為全球關注焦點，台積電傳出已遵循國際原則，停止對俄國供應晶片，美國國會議員則聚焦中芯，希望商務部能擴大管制中芯。美國共和黨聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）和共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）等人連署發信向商務部提案，強調美方先前對中芯的制裁措施存在「許可政策漏洞」，並引述美國眾議院外交事務委員會發布對中芯出口許可數據，商務部對所有提出出售產品或技術申請給中芯的案件中，拒絕比率竟低於1%，必須藉由強化控管來彌補這項許可政策漏洞。

同時，參議員們並以「中芯對俄提供關鍵技術」為由，要求商務部提升對中芯的管控，包括封鎖16奈米及以下製程的製造能力，同時禁止中芯取得深紫外光機台。

業界指出，中芯大多數客戶的需求都集中在28奈米以上成熟製程，若美方擴大對中芯的控管，將抑制中芯擴產速度，有助延續台系晶圓代工廠的訂單強勁的趨勢。

商務部 台積電 共和黨

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