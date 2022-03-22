秦剛：中國地位獨特 能和俄烏危機所有相關方說上話

中國駐美國大使館20日披露，秦剛 大使20日接受CBS節目主持人布倫南直播採訪，主要就烏克蘭 問題等闡述中方立場。秦剛強調，「中國地位獨特，能同危機所有相關方說上話」。對於是否「選邊站」、譴責俄羅斯 入侵烏克蘭，秦剛表示，「譴責無濟於事」而且「天真」。

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觀察者網報導，布倫南在採訪中直球提問：拜登總統要求中方不要向俄提供任何形式的支持。中方是否打算向普亭拋出「救生圈」?布倫南還逼問，中方會向俄方提供資金和武器嗎？

秦剛回答稱，習近平日前同拜登總統視頻通話，非常清楚地表明了中方立場，那就是中方主張和平，反對戰爭。「烏克蘭局勢發展到今天的地步，是中方不願看到的。中方呼籲盡早停火止戰，正在勸和促談，並提供人道主義援助。」秦剛並重申，有關中方向俄方提供軍事援助的說法是虛假信息。

採訪中，布倫南提出一個假設性問題，「如果俄羅斯在中國邊境集結15萬軍隊，你會擔心嗎?」秦剛直接回答：「這就是為什麼中俄保持睦鄰友好關係。」

布倫南反唇相譏，「俄羅斯在鄰國邊境部署15萬軍隊然後揮兵直入，這可不是睦鄰友好。在這種情況下，中方為什麼還不對這種侵略予以譴責呢?」

秦剛回答表示，「譴責不能解決問題。如果俄羅斯會因譴責而退縮，我會感到驚訝」。

採訪尾聲，秦剛對俄烏局勢表示看法，稱中國同俄、烏都保持良好關係，也與美、歐等方面保持密切溝通。這使得中方能同危機所有相關方說上話。因此，中方的獨特地位有助於和平解決這一危機。