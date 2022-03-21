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拜習「雲會晤」之後 中俄是背靠背或背對背？

香港特派員  李春

中共很多會議都是定期的，只有中共中央政治局常委會議，也就是中共最高層七張椅子的會議，是不定期的，而是按事大事小來定開或不開的，通常會隔兩個月開一次，但有時會一個月開兩次，有時會這個月開完下個月又開，有時又隔好幾個月才開，引出很多猜疑。

最近的一次中共中央政治局常委會議，3月17日召開，會後公布議題是「分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴抓好疫情防控工作」。雖說最近中國大陸疫情告急，多個大城市都封了城，但有人說這個會議只是將這疫情防控輕輕帶過，因為會議本身沒有就疫情做出重大政策性改變。

好不容易才開一次會，說其公布的議題只是帶一下風向，那會議重要的議題又是什麼呢？有人相信這次會議後面捎帶的「其他事項」才是會議真正的議題，即俄羅斯入侵烏克蘭後，戰局膠著，美國逼著、歐洲等著看中國大陸的站隊，是跟俄羅斯「背靠背」，還是「背對背」，而中共中央政治局常委急著開會，是因18日晚上習近平與拜登有約。

習近平與拜登之約，北京媒體稱之為「雲會晤」。這次會晤之後，結果到目前還是雲山霧罩。在大陸經濟界，人稱是「目前中國經濟最大的不確定性」。

其實今年大陸經濟的主調，是反不確定性，因為去年底中央經濟工作會議，首度提出「三重壓力」論，即指大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。沒錯，所謂的預期轉弱，其中一種解釋就是不確定性增強。而3月初北京開人大會議，李克強政府工作報告中，將今年經濟增長定在5.5%高指標，解釋就是要令預期由弱變強，消除種種不確定性。

雖說18日的「雲會晤」沒令疑雲消散，但在中共中央政治局常委會前的另外兩件事，可說令部份不確定變確定了，其一是3月16日，大陸國務院金融穩定發展委員會召開一個緊急的專題會議，題目說是研究當前經濟形勢和資本市場問題，但被經濟界貼上「金融維穩」、「經濟維穩」的標籤。

指其在維穩，是因之前數日間出現三個大跌，即美國的中概股狂跌、香港股市急跌、大陸股市大跌。而會議提出維穩，一是穩增長，首先確實振作第1季經濟，貨幣政策要主動應對；二是穩預期：以回應市場關注的房地產、平台經濟等熱點問題，穩定市場預期、維護金融穩定；三是穩香港、穩中概股，穩香港金融市場是提到中港兩地監管機構將加強溝通協作，積極處理應對資本市場的波動；穩中概股，是明言目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。

金融委的維穩會開得成功，成功在消除不確定性。另一件事，是美國聯準會升息，中國人民銀行放出風聲是不跟，一種說法是要保持穩中寬鬆的基調不變，第二種說法叫保持中國大陸貨幣政策的獨立性。

人行的這個決定，消除了政策變化的不確定性，帶出了市場層面的不確定性，最主要的是美國聯準會升息，如果中美貨幣政策分化，則有人民幣兌美元匯率出現的快速貶值，以及股票市場和債券市場的資金外流的問題，這是急欲穩經濟增長的思念下，一個影響不小的不確定性。難怪有種新說法，今年的不確定性，又跟中美關係掛在一起。

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