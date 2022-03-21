懶理俄烏戰 匈牙利、塞爾維亞慶中俄合建鐵路通車

匈塞鐵路塞爾維亞貝爾格萊德—諾維薩德段日前舉行通車儀式。（取材自中國駐塞爾維亞大使館）

一貫親中俄的匈牙利、塞爾維亞在俄烏戰爭爆發後，外交路線仍不受影響。中俄合建的匈塞鐵路貝諾段19日舉行通車儀式，兩國元首皆搭乘第一班車體驗。塞爾維亞總統武契奇感謝「中國和俄羅斯 朋友」的共同建造；匈牙利總理奧班也稱與北京 的合作日漸重要，歐洲經濟與中國連繫是明智的做法。

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觀察者網報導，匈塞鐵路是中國─中東歐國家合作的旗艦項目，連接塞爾維亞首都貝爾格萊德和匈牙利首都布達佩斯。鐵路全長341.7公里，是中方共建一帶一路 倡議與歐洲發展戰略對接的重大項目。

此次開通的貝諾段長80公里，貝舊段由國鐵集團所屬的中國鐵路國際有限公司牽頭，聯合中國交通建設股份有限公司組建中方聯營體，以工程總承包模式承建，中國鐵路設計集團有限公司參與設計。舊帕佐瓦至諾維薩德段由俄羅斯企業承建。德國、瑞士企業也參與了鐵路建設。

匈塞鐵路貝諾段19日舉行通車儀式，載有270名乘客的首班列車從貝爾格萊德發車前往諾維薩德，車上乘客包括塞國總統武契奇和匈牙利總理奧班。列車抵達站台時，受到了大批民眾歡迎。

親中形象明顯的武契奇稱將這條鐵路稱作是「塞爾維亞發展的象徵」，他並感謝「俄羅斯和中國朋友在貝諾鐵路段上與我們共同建造」。

塞國總理布爾納比奇也稱，「我只能想像，當貝爾格萊德的學生能夠前往諾維薩德的大學時，它將對生活質量產生多大影響。這是新的塞爾維亞」。

匈牙利總理奧班也高度讚賞了貝諾段的建成，奧班指出，通車儀式標誌著兩國開創性的合作，匈牙利和塞爾維亞之間的友誼從未像現在這樣親密。