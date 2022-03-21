拜登「後果論」 央視女主播妙評掀熱議

中國環球電視網（CGTN）主播劉欣在推特寫下對美國施壓中國的評論，引發討論。(取材自推特)

美中領導人18日舉行兩小時的視訊對話，討論烏克蘭問題。白宮會後的新聞稿稱，拜登 向習近平陳述中國若向俄羅斯 提供物資支援的影響及後果。央視旗下中國環球電視網（CGTN）主播劉欣在推特寫下評論：「Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?」（你能不能幫我打你的朋友，這樣我以後可以專心打你？） 引起眾多網友討論。

Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later? — CGTN LIU Xin 刘欣 (@LiuXininBeijing) March 19, 2022

劉欣的推文似乎成為中國拒絕加入西方國家制裁俄羅斯的「主調」。香港媒體報導，劉欣的評論引發熱議，人民大學重陽金融研究院研究員John Ross（羅思義）轉發劉欣的評論，並寫道：「美國希望中國接受美國對俄羅斯的制裁等，這樣美國就可以削弱俄羅斯，然後美國會轉身攻擊一個更加孤立的中國。」

中國外交部軍控司的官方微博 「戰略安全與軍控在線」轉發劉欣的評論，並且寫上「真相了」。北京的國際關係學者金燦榮也在微博說：「是這麼回事了」。