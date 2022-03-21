跟進美？ 英相強生籲中譴俄 「不要選擇邪惡一方」

西方政權近期試圖在烏克蘭問題上施壓中國表態。英首相強生(右)甚至用「善惡論」警告中國「不要選擇邪惡的一方」。（取材自環球網）

美國總統拜登18日與中國國家主席習近平就烏克蘭 等問題視訊通話無共識後，英國首相強生20日呼籲中國加入西方國家行列譴責俄羅斯 入侵烏克蘭。強生並提出「善與惡的較量」，稱支持俄開戰就像在第二次世界大戰選擇錯的一方，「不要選擇邪惡的一方」。中官媒環球網回嗆，酸強生「果然緊跟美國」。

環球網引述星期日泰晤士報報導，強生是在出訪中東後發表上述言論的。他此行希望達成一項協議，以減少英國對俄羅斯石油和天然氣的依賴。不過，他沒有得到阿聯酋、沙烏地阿拉伯提高石油產量的公開承諾，強生空手而歸。

對於俄羅斯發起的軍事行動，強生聲稱，烏克蘭戰事標誌著世界的一個轉折點，「我認為我從未見過如此明確的是非判斷。我從未見過如此明顯的善惡之分，正如此次入侵一樣」。他指出，絕大多數正確選擇都站在烏克蘭一邊。

強生指責普亭試圖建立一個新的威權主義世界秩序，並警告中國有可能站在歷史錯誤的一邊。他指出還沒出聲譴責普亭的國家現在面臨「極大兩難」，「我想你會開始看到北京 方面有點改變主意」。

近一段時間，美國拜登政府頻繁使用「後果」一詞，試圖在烏克蘭問題上施壓中國。兩國元首視訊通話上，美方稱中國若援助俄羅斯將面臨影響和後果，中方則提醒美方「解鈴還須繫鈴人」。

對於美方一再在烏克蘭問題上對中國施壓，復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，這對中國來說是行不通的，「中國不吃這一套」。

「中國怎麼可能接受你的要求？」吳心伯直言，美國這種施壓沒有如願。他說，這種施壓也不是一次兩次了。在中美羅馬高層會晤的時候美方就一再向中國施壓，這次中美元首通話之前也是如此，但是這些東西對中國來講是沒用的。

環球時報特約評論員胡錫進亦指出，美俄對抗成那樣，如今的戰略主動權和靈活性無疑更多在中國手裡。

另據法廣網引述港媒報導，在過去一周內，北京正在遊說印尼，要求在峇里島舉行的G20集團峰會上將烏克蘭戰爭問題從議程中刪除。中方稱儘管烏克蘭局勢嚴重，但不應在今年峰會進行討論；北京堅稱這個峰會應處理經濟問題。

報導指出，在中俄密切關係受到越來越多國際質疑的情況下，中國的立場被公開圍觀，被證明是一個令人頭痛的外交問題。因為它對俄羅斯入侵的矛盾心理，有可能損害其公眾形象。