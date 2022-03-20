習拜格局之爭 中媒盤點不尋常10細節

中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

中美元首在俄烏戰爭後的首次視訊通話，具中國官媒背景的政論文章歸納出「十個很不同尋常的細節」。文中說，相較美方在通話地點等處透露的「小心思」，中國領導人習近平 展現了更大格局及說話的藝術，尤其是回應美國總統拜登 再次承諾推動美中關係穩定發展的那句「我是十分重視的」，意味的是「美國，說話要算數哦」。

具中國官媒新華社背景的政論公眾號牛彈琴分析指出，「外交無小事，細節很重要」。習近平與拜登視訊通話的第一個細節表現在「坦誠、深入、建設性」的通話氣氛。細節二在美國的小心思，美方選在白宮 戰情室通話，很明顯就是要談烏克蘭的衝突。

細節三是習近平表示「中國不願看到烏克蘭局勢發展到這個地步」，這意味著所謂中方事先知情、默許、縱容戰爭等完全是虛假信息，因為中方不可能在知情情況下不予勸阻。細節四是習近平在通話中所說，全方位制裁下，受罪的還是老百姓，這在美國動輒揚言制裁中國的施壓下，展現了中國大國領袖的情懷。

細節五是習近平引用的中國兩句老話「一個巴掌拍不響」和「解鈴還須繫鈴人」，意謂標本皆治，才會有長遠和平。細節六為中國領導人告訴拜登，中國一直在為和平盡力，大家也要一塊支持俄烏對話談判。細節七是習近平說他「十分重視」拜登有關動美中關係穩定發展的表態，意思是「美國的承諾，我們聽了不止一遍。但美國，說話要算數哦」。

細節八是，習近平在通話中傳達的「美方一些人有問題」的信號，意思是「拜登啊，我們是達成了重要共識，但你們美國有一些人，沒有去落實，這是政令不通，陽奉陰違啊」。細節九是習近平告訴拜登，中美作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，要為世界的和平與安寧作出努力，這段話展現了中國領導人的格局。

細節十是「快」，中國方面在通話後，當天深夜就發布通話內容的新聞簡報，速度之快，內容之詳細，白宮發言人以「不同凡響（Remarkable）」來形容，美國媒體也大篇幅引述，這就是國際傳播上的競爭。估計下一次，有緊迫感的白宮，肯定會有新動作了。