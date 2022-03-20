起底美在烏實驗室 趙立堅追問：到底隱瞞什麼

外媒連日追問中國外交部發言人趙立堅俄烏戰爭問題。（取材自中國外交部網站）

俄羅斯 聲稱在烏克蘭 發現美國國防部設置的生物實驗室，引發全球關注，俄羅斯已提交聯合國安理會審議。中國外交部發言人趙立堅 18日在推特上轉發一張環球時報英文版製圖片，起底美國在烏克蘭的生物實驗室；他並寫道：「美國在烏克蘭生物實驗室隱瞞了什麼？」

俄羅斯近日公布，已在烏克蘭發現30多座生物實驗室，並獲得相關文件，這些實驗室已投入超過2億美元。美國駐烏克蘭大使館官方網站曾公布這些生物實驗室的清單，目前雖已被刪除，但仍可通過網絡緩存訪問，而其中大部分也已為俄羅斯方面所披露。

對於俄方披露的信息，美方承認在烏克蘭有生物研究設施，但指出這些設施用於生物防衛和公共衛生應對，並沒有用於任何類型的武器開發。

中國常駐聯合國代表張軍18日表示，中國曾經是生化武器的受害者。中方認為，任何生物軍事活動的信息線索都應引起國際社會的高度關切和重視，避免造成不可挽回的危害。對此，有關方面應採取負責任的態度。

他說，中方主張全面禁止和徹底銷毀包括生物武器和化學武器在內的一切大規模殺傷性武器，堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生物武器和化學武器，敦促尚未銷毀庫存化武的國家盡快完成銷毀。遵守「禁止生物武器公約」是所有締約國的義務。

環球時報報導，外交部發言人趙立堅表示，當前形勢下，從烏克蘭和周邊地區乃至全世界人民的健康和安全出發，中方呼籲有關各方確保這些實驗室的安全。尤其是美國作為最了解這些實驗室的一方，應盡快公布相關具體情況，包括存儲了哪些病毒、開展了哪些研究。

趙立堅在推特上的貼文還援引了俄羅斯總統普亭的一段話：「在五角大樓的支持下，烏克蘭已開展軍事生物試驗項目，包括關于冠狀病毒及其他致命疾病樣本的實驗。我們有充分理由相信，烏克蘭已研製出生物武器部件」。

趙立堅表示，美國在烏克蘭的生物軍事活動只是冰山一角。美國國防部以合作減少生物安全風險、加強全球公共衛生等名義，在全球30個國家控制了336個生物實驗室。