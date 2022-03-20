習拜視訊後 美暗示不排除祭「二級制裁」

烏克蘭對俄羅斯的抵抗持續超過3周，路邊可以見到俄軍被摧毀的坦克。(Getty Images)

美國總統拜登 與中國國家主席習近平 針對烏克蘭 局勢在18日舉行視訊通話，習近平暗示「烏克蘭危機」中，美方才是當事人，中方不是。拜登在會談中，並未明言中國助俄躲避制裁會有什麼嚴重後果，白宮會後卻暗示，不排除對北京祭出「二級制裁」（secondary sanctions）。

拜習通話被美聯社形容為在「半個地球以外」，決定俄烏戰爭走向的兩個關鍵國家。

美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文在拜習會談前搶撂狠話，警告中國援俄將面臨「嚴重後果」。但拜登會談中，並未明言中國助俄躲避制裁會有什麼嚴重後果；只是白宮會後又暗示，不排除對北京祭出「二級制裁」。

二級制裁禁止許多受制裁的國家及許多受制裁人與美國人進行交易，許多產業都被涵蓋在制裁中，包括電子、半導體、電腦、人工智慧、電信、石油和石化、銀行、保險、航運、汽車及汽車零件等供應鏈。

白宮官員說：「拜登總統明確表示，在俄國對烏克蘭進行殘酷戰爭之際，中國若向俄國提供物質支持，不僅對中美關係，而且對更廣泛的世界都有『影響和後果』」。但官員不透露拜登是否提出具體的威脅，也不透露習近平的反應。

中國官媒說，習近平稱「烏克蘭危機」當務之急，是對話與談判，美國和北約應與俄羅斯展開對話，並說「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」。這是暗示美方才是當事人，中方不是。

具官方背景的微信公眾號「牛彈琴」指習近平有一段話「直率、生猛，也帶著一點不高興」。這句話就是「美國一些人」，而且習近平連說了二次，暗指這些人「破壞」中美關係。

習近平告訴拜登，「『美國一些人』向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。習近平還說：「中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，『美方一些人』沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。」

另據環球時報報導，中國社科院美國問題專家呂祥指出，習近平「顛覆性影響」的措辭十分有分量。通過此次元首視訊通話，中方傳達的信息很明確：如果美方繼續在台灣問題上「玩火」，那麼不可能對良好、健康的中美關係抱有期望。美方必須清楚認識到，一個穩定且具有建設性的中美關係不僅對兩國有利，對全世界也是有利的。