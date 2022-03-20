我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

習拜視訊後 美暗示不排除祭「二級制裁」

記者張文馨、林則宏／綜合報導
烏克蘭對俄羅斯的抵抗持續超過3周，路邊可以見到俄軍被摧毀的坦克。(Getty Images)
烏克蘭對俄羅斯的抵抗持續超過3周，路邊可以見到俄軍被摧毀的坦克。(Getty Images)

美國總統拜登與中國國家主席習近平針對烏克蘭局勢在18日舉行視訊通話，習近平暗示「烏克蘭危機」中，美方才是當事人，中方不是。拜登在會談中，並未明言中國助俄躲避制裁會有什麼嚴重後果，白宮會後卻暗示，不排除對北京祭出「二級制裁」（secondary sanctions）。

拜習通話被美聯社形容為在「半個地球以外」，決定俄烏戰爭走向的兩個關鍵國家。

美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文在拜習會談前搶撂狠話，警告中國援俄將面臨「嚴重後果」。但拜登會談中，並未明言中國助俄躲避制裁會有什麼嚴重後果；只是白宮會後又暗示，不排除對北京祭出「二級制裁」。

二級制裁禁止許多受制裁的國家及許多受制裁人與美國人進行交易，許多產業都被涵蓋在制裁中，包括電子、半導體、電腦、人工智慧、電信、石油和石化、銀行、保險、航運、汽車及汽車零件等供應鏈。

白宮官員說：「拜登總統明確表示，在俄國對烏克蘭進行殘酷戰爭之際，中國若向俄國提供物質支持，不僅對中美關係，而且對更廣泛的世界都有『影響和後果』」。但官員不透露拜登是否提出具體的威脅，也不透露習近平的反應。

中國官媒說，習近平稱「烏克蘭危機」當務之急，是對話與談判，美國和北約應與俄羅斯展開對話，並說「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」。這是暗示美方才是當事人，中方不是。

具官方背景的微信公眾號「牛彈琴」指習近平有一段話「直率、生猛，也帶著一點不高興」。這句話就是「美國一些人」，而且習近平連說了二次，暗指這些人「破壞」中美關係。

習近平告訴拜登，「『美國一些人』向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。習近平還說：「中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，『美方一些人』沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。」

另據環球時報報導，中國社科院美國問題專家呂祥指出，習近平「顛覆性影響」的措辭十分有分量。通過此次元首視訊通話，中方傳達的信息很明確：如果美方繼續在台灣問題上「玩火」，那麼不可能對良好、健康的中美關係抱有期望。美方必須清楚認識到，一個穩定且具有建設性的中美關係不僅對兩國有利，對全世界也是有利的。

中國國家主席習近平和美國總統拜登就烏克蘭局勢交換意見。（新華社）
中國國家主席習近平和美國總統拜登就烏克蘭局勢交換意見。（新華社）
美國總統拜登和中國國家主席習近平就烏克蘭局勢交換意見。(路透資料照片)
美國總統拜登和中國國家主席習近平就烏克蘭局勢交換意見。(路透資料照片)

習近平 拜登 烏克蘭

上一則

黑白集／拜習的直拳與綿掌

下一則

習拜格局之爭 中媒盤點不尋常10細節

延伸閱讀

前烏克蘭總統：拜登應趁下周訪歐期間造訪烏國

前烏克蘭總統：拜登應趁下周訪歐期間造訪烏國
王毅再提「止戰」 稱習近平已提出解決危機的中國方案

王毅再提「止戰」 稱習近平已提出解決危機的中國方案
2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策

2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
中國國家主席習近平（右）18日晚與美國總統拜登（左）視訊通話。（新華社）

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

2022-03-19 08:26

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係