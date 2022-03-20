黑白集／拜習的直拳與綿掌
拜登與習近平通話，事前強硬放話，事後各釋訊息，讓世人看了一場彷如直拳與綿掌的隔空交鋒。美中仍存巨大分歧，但雙方對這場通話也作了有意義的詮釋：新華社說兩國元首認為這次通話「是建設性的」，拜登則向CNN記者形容兩人通話「進展順利」。
通話前，美國先亮底牌揮直拳。白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔篪在羅馬進行激烈的馬拉松會談，傳達中共若支持俄羅斯侵烏的後果；接著，美國國務卿布林肯也強硬指出，拜登將正告習近平，如果北京援俄將付出代價。
中國官員則透過官媒環球時報批評美國潑髒水，中方絕不接受美國脅迫。中共不僅格擋回擊，還做了微妙的外交安排，習近平白天先與南非總統、柬埔寨首相通話，晚上再接拜登電話；習近平除得到三個國家領導人堅持一中政策的保證，儼然也稀釋了習拜通話的份量。
拜習掛上電話，各方急著解讀通話結果。台灣當局注意到拜登重申對台承諾，感謝美國對台灣的堅定支持。但拜登其實兩頭作保證，習近平還複誦拜登重申的「四不一無意」：不尋求打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求強化同盟反中、不支持台獨，無意同中國發生衝突。
拜習談俄烏，台灣被端上桌；直拳與綿掌對決，台灣一旁戰兢忙不迭稱謝。(轉載自聯合報)
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