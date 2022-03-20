黑白集／拜習的直拳與綿掌

拜登 與習近平 通話，事前強硬放話，事後各釋訊息，讓世人看了一場彷如直拳與綿掌的隔空交鋒。美中仍存巨大分歧，但雙方對這場通話也作了有意義的詮釋：新華社說兩國元首認為這次通話「是建設性的」，拜登則向CNN記者形容兩人通話「進展順利」。

通話前，美國先亮底牌揮直拳。白宮國安顧問蘇利文與中共 中央外事辦主任楊潔篪在羅馬進行激烈的馬拉松會談，傳達中共若支持俄羅斯侵烏的後果；接著，美國國務卿布林肯也強硬指出，拜登將正告習近平，如果北京援俄將付出代價。

中國官員則透過官媒環球時報批評美國潑髒水，中方絕不接受美國脅迫。中共不僅格擋回擊，還做了微妙的外交安排，習近平白天先與南非總統、柬埔寨首相通話，晚上再接拜登電話；習近平除得到三個國家領導人堅持一中政策的保證，儼然也稀釋了習拜通話的份量。

拜習掛上電話，各方急著解讀通話結果。台灣當局注意到拜登重申對台承諾，感謝美國對台灣的堅定支持。但拜登其實兩頭作保證，習近平還複誦拜登重申的「四不一無意」：不尋求打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求強化同盟反中、不支持台獨，無意同中國發生衝突。

拜習談俄烏，台灣被端上桌；直拳與綿掌對決，台灣一旁戰兢忙不迭稱謝。(轉載自聯合報)