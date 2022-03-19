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王毅再提「止戰」 稱習近平已提出解決危機的中國方案

記者羅印冲/即時報導
中國國務委員兼外長王毅。Getty Images
中國國務委員兼外長王毅。Getty Images

3月19日晚，中國國務委員兼外長王毅受訪談及中美元首視訊通話就烏克蘭問題交換意見的情況。他再度提到「盡快停火止戰」，並稱中國國家主席習近平已提出了解決烏克蘭危機的中國方案。

王毅此前與義大利和法國外長舉行視訊會晤表示，儘管俄烏雙方立場仍有很大落差，但談判是實現「停火止戰」的唯一可行途徑。當時有外電指，這是王毅首次用戰爭形容俄烏衝突。

據央視新聞，王毅19日晚在安徽屯溪接受記者採訪指出，習近平清晰、全面地闡明了中國在烏克蘭問題上的立場，發出的最重要信息是，中國始終是維護世界和平的力量。中方一貫主張維護和平、反對戰爭。這不僅根植於中國的歷史文化傳統，也是中方一以貫之的外交政策。中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本著客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷。中方絕不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌。

王毅強調，習近平還提出了解決烏克蘭危機的中國方案，主要包括兩方面。當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，盡快「停火止戰」，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機。長遠之道是要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲中國的長治久安。

王毅說，中方的立場客觀公允，同大多數國家的願望相一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。

王毅 烏克蘭 習近平

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