王毅再提「止戰」 稱習近平已提出解決危機的中國方案

中國國務委員兼外長王毅。Getty Images

3月19日晚，中國國務委員兼外長王毅 受訪談及中美元首視訊通話就烏克蘭 問題交換意見的情況。他再度提到「盡快停火止戰」，並稱中國國家主席習近平 已提出了解決烏克蘭危機的中國方案。

王毅此前與義大利和法國外長舉行視訊會晤表示，儘管俄烏雙方立場仍有很大落差，但談判是實現「停火止戰」的唯一可行途徑。當時有外電指，這是王毅首次用戰爭形容俄烏衝突。

據央視新聞，王毅19日晚在安徽屯溪接受記者採訪指出，習近平清晰、全面地闡明了中國在烏克蘭問題上的立場，發出的最重要信息是，中國始終是維護世界和平的力量。中方一貫主張維護和平、反對戰爭。這不僅根植於中國的歷史文化傳統，也是中方一以貫之的外交政策。中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本著客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷。中方絕不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌。

王毅強調，習近平還提出了解決烏克蘭危機的中國方案，主要包括兩方面。當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，盡快「停火止戰」，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機。長遠之道是要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲中國的長治久安。

王毅說，中方的立場客觀公允，同大多數國家的願望相一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。