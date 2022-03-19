拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

中國國家主席習近平（右）18日晚與美國總統拜登（左）視訊通話。（新華社）

習近平拜登 18日晚視訊通話後，各方都有解讀，具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」細數本次通話的十個細節，直指習近平有一段話「直率、生猛，也帶著一點不高興」。

這句話就是「美國一些人」，而且習近平連說了二次。據新華社通稿，習近平告訴拜登，「『美國一些人』向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。

習近平還說：「中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，『美方一些人』沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。」

「牛彈琴」說，習近平的這句話說得很不客氣，意思就是：「拜登啊，我們是達成了重要共識，但你們美國『有一些人』，沒有去落實；你的積極表態，他們也沒落到實處」。

這是什麼行為？就是「政令不通，陽奉陰違」。

牛彈琴說，還有一個小插曲細節是，兩國元首18日晚間10點52分結束通話，一個小時後，新華社就公布了兩人通話的新聞通稿，而且很詳細，被各國媒體立即採用，白宮 的簡報則要晚了許多。

牛彈琴調侃稱，這次會晤時間，還是在北京的深夜，在華盛頓的白天。從中，可見中國外交官和新聞官有多拚。這就是國際傳播上的競爭。估計下一次，有緊迫感的白宮，肯定會有新動作了。