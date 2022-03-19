「中國好聲音」捧紅他 西藏歌手傳布達拉宮前自焚亡

西藏歌手才旺羅布驚傳2月25日在西藏布達拉宮前自焚身亡。（取材自微博）

選秀節目「中國好聲音」捧紅的西藏歌手才旺羅布，驚傳2月25日在西藏布達拉宮前高喊口號後自焚身亡。而他在事發前發表的新作「如果有遺憾也別偷偷放不下」，如今看來也別有寓意。但相關消息仍需要得到獨立方的確認。

來源：YouTube

中央社報導，藏人行政中央、印度流亡藏人英文媒體「故鄉網」與西藏人權與民主促進中心，日前相繼發布才旺羅布（Tsewang Norbu）自焚而死的消息。

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另據德國之聲中文網報導，流亡的藏人行政中央指出，「由於中國當局嚴格的信息控制，才旺羅布的自焚抗議的細節、遺言、最後死因、個人訴求等，外界仍然不明。」藏人行政中央並預期，中國政府會立即加強對當地藏人的限制和鎮壓，對通訊管道進行嚴格的審查。因此，許多抗議活動的細節有時多年後才能獲悉。

中央社報導，現年25歲的才旺羅布因抗議中國政府的鎮壓而自焚。一名在西藏境內的藏人證實，才旺羅布自焚後沒多久，中國公安隨即抵達現場把人帶走。他於數日後喪命。據報導，北京 當局是在3月2日聯繫才旺羅布的親屬並告知死訊，卻沒有把遺體交給家人善後。

與才旺羅布熟識的消息來源告訴西藏人權與民主促進中心，由於中國集權政府嚴密監視，難以取得諸如自焚的圖像或影音等具體證據，或是有任何證人願意出面。

才旺羅布不僅在藏人圈家喻戶曉，在中國也是圈粉無數。他曾參加「中國好男兒」、「明日之子」及「中國好聲音」等選秀節目而聲名大噪，唱紅的單曲包括「禮服」、「除了你」、「糌粑」和「回家」等。

事發前四天，這位新晉歌手於微博 預告，中文新歌「如果有遺憾也別偷偷放不下」擬於2月22日上線，24日發布完整版MV。他23日還發文詢問粉絲，這首新歌「你們最喜歡哪句歌詞？」

才旺羅布2月25日在微博張貼4張黑白照，最後留言停在11時59分：「一直在看大家的留言，謝謝。遺憾過後，就是釋然。希望大家如果有遺憾，也別偷偷放不下。」

才旺羅布的微博目前顯示，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。他所有文章下的網友留言已被屏蔽。

才旺羅布是西藏那曲索縣人，母親是西藏知名獲獎歌手索南旺姆（Sonam Wangmo），後來進入中共中央軍委政治工作部歌舞團，成為國家一級演員。

另據美國之音報導，美國國務院 在18日擔交的最新報告中指出，中國當局在2021年系統性地限阻美國外交官、官員、記者和遊客前往西藏自治區以及自治區之外的許多藏區。報告說，國際訪客前往西藏需要自治區政府出具的旅行許可，但是外國記者、外交官和其他官方人士的入藏申請卻常常遭到自治區政府的拒絕。自治區政府有時還會暗示，是北京的中央政府拒絕了他們的入藏申請。