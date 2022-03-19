習近平智囊鄭永年：俄烏戰啟示 中應更開放

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（取材自環球時報）

針對當前俄烏衝突，香港 中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年警告，如果常規戰爭失控，小型核武器的使用並非完全不可能。他並稱，北約就是美國主導的「軍事帝國」。作為軍事集團的北約不僅不會停止在歐洲擴張的腳步，或許還會擴張到亞洲。俄烏衝突後，美國對亞洲的介入將進一步擴大。

鄭永年被外界視為是中國國家主席習近平的智囊之一，他在環球時報18日刊登的專訪中表示，俄羅斯 的目標應該不是拿下整個烏克蘭 ，要拿下一個面積比德國還要大的國家並不容易。但他認為，如果常規戰爭失控，小型核武器的使用並非完全不可能。一旦這種情形出現，戰火就會蔓延到整個歐洲。

他指出，儘管歐洲現在和美國站在一起，但這種「團結」是非常脆弱的。從長遠和歷史的角度來看，歐洲正處在危險之中，歐盟更是處在尤為脆弱的時刻。如果真發生所謂「俄羅斯崩潰」的極端情況，出現核武器擴散，歐洲就將面臨非常大的核威脅。

鄭永年說，俄烏衝突沒有贏家，但美國除外，一個太團結的歐洲就不需要美國。在他看來，冷戰結束後，美國越來越輕視俄羅斯，認為俄羅斯是「麻煩製造者」，中國才是主要競爭者，甚至是敵人。因此，過去這些年，美國一直試圖構建一個針對中國的「亞洲小北約」，美國的戰略重點日益從歐洲、中東轉移到亞太地區。

鄭永年預期，俄烏衝突的爆發不會改變美國的整體戰略方向，作為軍事集團的北約不僅不會停下在歐洲擴張的腳步，或許還會擴張到亞洲。

他指出，美國現在在亞洲的所作所為已經和當年組建北約沒有什麼區別。除非這次俄羅斯被徹底打敗，否則歐洲乃至世界的兩極化將不可避免。一旦俄美再度形成類似冷戰時的態勢，中國將很難選擇站在哪一邊。

鄭永年表示，俄烏衝突對中國的啟示是巨大的。儘管經濟的互相依存無法絕對避免戰爭的爆發，但可以緩和戰爭的激烈程度。因此，俄烏衝突對中國的第一個啟示就是，中國應更加開放，中國企業必須克服萬難，繼續努力走出去。

其次，直面這場衝突是中國履行大國國際責任的一部分。鄭永年稱，中國既不能讓西方把中國和俄羅斯完全綁定在一起，也不能讓美國「綁架」歐洲。儘管歐洲在俄烏衝突後，安全顧慮在一定程度上壓倒了經濟考量，但歐洲依然是中國可以爭取的對象。

第三，鄭永年指出，中國需要思考如何處理「開放」與「安全」的關係？他認為，安全永遠是相對的概念，不開放才是最大的不安全。中國應該在開放的狀態下，探索自己的安全機制，而不是為了所謂的絕對安全，而停止對外開放。