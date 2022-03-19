習通話拜提2句老話：一個巴掌拍不響、解鈴還須繫鈴人

中國國家主席習近平和美國總統拜登就烏克蘭局勢交換意見。（新華社）

中國國家主席習近平 18日晚應約和美國總統拜登 視頻通話，就烏克蘭局勢交換意見。而在這次的通話中，習近平送給拜登別有深意的「中國兩句老話」。

央視新聞報導，習近平在視訊通話中強調，形勢越是複雜，越需要保持冷靜和理性。任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。

習近平舉中國有兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。他並稱關鍵是當事方要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法，其他方面可以也應當為此創造條件。

習近平並表示，當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。

有分析人士指出，習近平送給拜登這兩句中國老話，呼應了習近平在通話中所說的「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益」以及中國強調和平的立場，「一個巴掌拍不響」似乎意有所指若以美國為後盾的北約若無擴張，也不會有俄羅斯 今天的出兵行動，而這也適用於中國在應對美方對中方主動祭出的多項制裁措施上。

不過法廣解讀，習近平這兩句老話的回答模棱兩可，似乎既不願意因維護俄羅斯而招致嚴重後果，又不情願與俄羅斯明顯拉開距離，「一個巴掌拍不響」體現了他的曖昧立場。