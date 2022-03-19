氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

中美兩國元首在烏克蘭 戰爭爆發後，昨晚首度視訊通話。和以往中美元首通話不同的是，中國在會前即將氛圍提升至「官方交鋒」，且在「雙方商定不允許媒體進入」情況下，罕見在會談進行20多分鐘時就由官媒搶發兩人有關俄烏戰爭的談話內容。分析人士指出，此次通話氣氛「極不尋常」，中國意在強調主動權在中方，並慎防未公開的通話內容被美方「做文章」。

中美兩國元首視訊通話自北京 時間昨晚9時多開始，不到兩小時結束。中國官媒央視派出資深主播康輝「現場直播連線」，但全程只見北京人民大會堂場外燈火通明的畫面，不見兩國元首視訊的內部畫面。現場轉播由康輝一人「獨白」。

康輝在轉播時首先說，國家主席習近平 應約同美國總統拜登就「中美關係」和雙方共同關心的問題交換意見，這是雙方僅間隔四個月後又一次直接對話。按照雙方的商定，媒體記者沒有能夠被允許進入到現場，但「無論以何種方式，中美兩國元首的又一次直接對話是極不尋常。」

「極不尋常」的氛圍還表現在通話前後的中方動作。與以往中國官媒多在中美元首通話後才發布通話全部內容的「慣例」相較，這次央視更為主動，在昨晚9時55分由康輝第二次直播即公布了習近平在通話「中段」有關俄烏戰爭的談話內容，並強調這次視頻通話是就中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題，交換意見，「我們期待這次視頻通話是坦誠深入的」。

10時52分通話結束，新華社也搶先美國一步，在深夜發布了習近平和拜登會談內容全文，稱兩國元首將責成兩國團隊跟進及採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自努力。

而稍早，中國還主動針對美方揚言制裁的言論高調回擊。香港經濟日報報導，兩國官方在通話前已尖鋒相對，美國國務卿布林肯警告中國若直接向俄羅斯提供軍備將承受代價。中國官媒環球時報隨後引述北京官員回擊，中方決不接受威脅，如果美方損害中方正當利益，中方必將有力回應。

自由亞洲電台報導指出，中國官媒在習近平與拜登電話會議前夕，就製造國際輿論支持中國立場。新華社17日晚間發表一批自稱來自俄羅斯、法國等多個國家共11位專家學者高度評價中國在烏克蘭局勢中所持立場的文章。

但報導引述北京一報社前記者孫凱表示，新華社提到的這些專家學者的姓名，他覺得很陌生，並稱官媒習慣找一些親中的人。