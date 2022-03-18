拜登政府日益確信 北京在烏克蘭議題支持普亭

美方懷疑，北京領導人習近平（右）在俄烏衝突議題上，傾向支持俄國總統普亭（左）。路透

就在美國總統拜登將與中共領導人習近平通電話之際，彭博資訊報導，幾名知情人士透露，中國對俄羅斯 入侵烏克蘭 的的幾乎毫無反應，使拜登政府內部更加堅定認為，隨著俄烏衝突繼續，北京 將會傾向支持莫斯科。

報導指出，儘管北京政府公開表達了對烏克蘭人民的一些支持，並呼籲和平解決危機，但美國高層官員看到的跡象表明，北京正在想辦法軟化美國及其盟友對俄羅斯的制裁力道。

知情人士因事情敏感而要求匿名，他們沒有具體講述北京可能會如何幫俄國抵銷經濟制裁，也拒絕透露美國有關北京當局與克里姆林宮互動的資訊來源。其中一些人表示，中方也在考慮向俄羅斯提供武裝無人機等武器。

北京方面否認其默許支持俄國入侵，官員反駁了美國有關俄羅斯在開戰後不久、曾請求中國提供財務和軍事援助的報導，稱這些是「假新聞」。

美國總統拜登將於美東時間18日早上9時與習近平通電話，美國對北京在烏克蘭問題上立場的擔憂是一個重要議題。

美國國務卿布林肯17日說：「我們擔心他們正在考慮直接向俄羅斯提供軍事援助以在烏克蘭使用，」白宮發言人莎奇17日在記者會上說：「中國沒有譴責俄羅斯的所作所為，這本身就是有力的證明，」

白宮國家安全顧問蘇利文14日在羅馬與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行大約6小時的會談。蘇利文警告，如果北京當局通過銀行或在戰場上支持俄羅斯，將面臨嚴重後果。