胡潤：全球富豪人數中國居冠 比美國多6成

農夫山泉董事長鍾睒睒。（取材自微博）

胡潤研究院17日發布「2022胡潤全球富豪榜」，中國以1133名10億美元級企業家蟬聯第一，其次是美國的716位，統計顯示，中國現在有1100多名10億美元企業家，比美國多6成。

「2022胡潤全球富豪榜」中，特斯拉 執行長馬斯克以身價1.29兆元（人民幣，下同，約2032.97億美元）連續第二年成為世界首富，中國農夫山泉 創辦人鍾睒睒財富雖下降近1000億元，跌出全球前十大富豪榜，位居第15名，但仍以4550億元蟬聯中國首富。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，雖然疫情還沒有結束，加上俄烏戰爭的影響，今年落榜300多人，相當於一天一人，但隨著全球數位經濟的發展，加上科技創新及通貨膨脹，還是有近500人新上榜，全球身價10億美元的企業家總人數再創歷史新高，達到近3400人。

中國以1133名10億美元級企業家蟬聯第一，比去年增加75人，美國的716位居次，增加20人。中國和美國占世界的55%。印度排名第三，有215位，增加38人。英國超過德國，以150位排名第四。不過在落榜人數337人中也以中國最多，達160人，其次是美國的32人，俄羅斯 13人。

胡潤稱，中國10億美元企業家有1100多人，比美國多6成。自2016年中國第一次超過美國以來，美國的10億美元企業家人數增加三分之一，中國翻一倍。

在中國富豪榜部分，字節跳動創辦人張一鳴從去年的第五名升至第二名，但他的財富保持不變，為3400億元；寧德時代的曾毓群從去年的第11名升至第3名，財富增長1000多億元，達3350億元。

此外，去年排名第二的騰訊董事長馬化騰財富減少1500億元，以3300億元位列第四。去年第三的黃崢財富減少3000多億元，以1450億元排名第26位。去年第四的馬雲財富減少1000多億，以2350億元位列第五。2015年以來，「二馬」第一次都跌出中國富豪前三名。

胡潤介紹，從今年財富增長較快的企業家來看，他們主要來自「雙碳」政策利好的新能源行業、生物科技行業、奢侈品行業、半導體行業、軟體與服務行業等；而今年財富下降較多的企業家主要來自中國的互聯網行業、房地產行業、教育行業、仿製藥行業、電子菸行業與俄羅斯的企業家等等。