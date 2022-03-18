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美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

美俄駐北京使館 又在微博吵起來

記者林則宏／綜合報導
美俄駐北京大使館近日在微博以中文對嗆。（取材自微博）
美俄駐北京大使館近日在微博以中文對嗆。（取材自微博）

在西方國家接連封鎖俄羅斯媒體後，中國的社交媒體成為俄羅斯少數還能正常對外發聲的管道，俄羅斯駐北京大使館近日還為此與美國駐北京大使館在微博上對嗆。環球時報前任總編輯胡錫進甚至因此表示，「嗯，中文社交媒體是最中立客觀的國際道德法庭了。都好好學中文吧」。

美俄這次微博開戰導因於美國駐北京大使館16日晚間在微博發文稱，「在俄羅斯由國家控制的媒體向受眾大肆散播與弗拉基米爾·普京（俄羅斯總統普亭）對烏克蘭發動戰爭有關的虛假信息的同時，克里姆林宮加劇了對獨立媒體的壓制，不讓俄羅斯公眾了解真相。克里姆林宮的種種新限制已迫使大多數在俄羅斯的獨立媒體機構——包括國內及國外媒體——紛紛關閉或中止運營」。

美國駐北京大使館微博甚至以英文教學之名，示範如何用Disinformation（虛假信息）造句： 「It is exactly the kind of disinformation we've seen Russia use repeatedly to attempt to justify its horrific actions in Ukraine. 」 （這正是我們看到俄羅斯反覆使用的那種虛假信息，俄羅斯試圖用它來為其在烏克蘭駭人聽聞的行徑辯護。）

俄羅斯駐北京大使館不甘示弱，隔天隨即在微博回嗆：「美國、加拿大、歐盟已經將@今日俄羅斯RT從廣播網絡中刪除，Apple和Google禁止下載RT和@俄羅斯衛星通訊社的應用程序，而YouTube則在全世界封鎖了俄羅斯媒體的頻道。西方針對俄羅斯媒體的打擊並不是現在開始的，而是已經持續了若干年。關於言論自由、關於人們獲得信息的自由，你們還有什麽可說的？」

俄羅斯 北京 大使館

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