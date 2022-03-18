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美稱殲20、F35東海近距離遭遇 中美戰機爭空中優勢？

記者陳言喬／綜合報導
殲20戰鬥機雙機編隊。（取材自環球時報）
殲20戰鬥機雙機編隊。（取材自環球時報）

據「飛行國際」（FlightGlobal）網站16日報導，美國太平洋司令部空軍司令威爾斯巴赫稱，美國的F-35戰鬥機近期至少一次與中國的殲20戰鬥機近距離相遇。但他沒有透露F-35遭遇殲20的具體時間，以及這種情況發生過幾次。

殲20戰機被軍事專家稱為目前中國最強戰機，它在2017年服役，目前至少列裝在解放軍東部戰區的空軍「王牌部隊」，以及北部戰區的「強軍先鋒飛行大隊」。裝備數量已到一定規模，在去年中共建黨100周年時，殲20已亮相過21機組成的殲20大編隊（15架參閱機和6架備份機）。

環球時報引述「飛行國際」網站報導稱，威爾斯巴赫是在美國空軍協會米歇爾航空航太研究所的一場視頻對話中發表這番言論的，他還談到了中國新型戰鬥機的作用。

他說：「現在說他們打算用殲20做什麼還為時過早，我們目前看到的是殲20正在執行制空任務。我們注意到他們把殲20飛得非常好。我們的F-35戰鬥機最近在東海與殲20進行相對接近的接觸，殲20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻」。

威爾斯巴赫繼續說：「我們看到相對專業的飛行，至於他們打算用殲20做什麼，或許它會像能夠執行多種任務的F-35，或許更像定位於爭奪空中優勢的F-22，現在確切地講出它還為時過早」。

威爾斯巴赫還談到了解放軍的空警500預警機，稱這款預警機發揮了重要作用。他說：「他們的一些超遠端空對空導彈得到了空警500的協助。如何打斷這種殺傷鏈（Kill Chain）是我非常感興趣的事情」。

報導稱，威爾斯巴赫的此番言論是在暗示，空警500可能會在戰鬥中為中國戰鬥機識別和分配目標。

另據香港明報報導，「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）主任胡波表示，F-35和殲20戰鬥機能出現相對近距離的相遇事件，事發地點在東海，這可以判定事發背景是美軍正在進行模擬攻擊訓練或者演習中針對中國實施的針對性課目，「看似對殲20的表現、指揮和控制體系進行了肯定，但本質上是在炫耀美軍在東海有很強的態勢感知能力」。胡波認為，解放軍必定也對美軍行動有詳細掌握，只是沒有對外披露。

F-35。（取材自環球時報）
F-35。（取材自環球時報）

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