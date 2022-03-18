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「中方光明磊落」趙立堅：不像好戰國家「天鵝湖」也禁

記者黃雅慧／綜合報導

對於俄烏衝突，中方持續強調保持中立，但有評論認為隨著局勢發展，中方立場越來越「不舒服」。對此，外交部發言人趙立堅17日在例行記者會表示，「中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。」他指出真正令人感到不舒服的是那些獨霸的國家。

趙立堅強調，已經多次就烏克蘭問題闡述中方的立場。「老實說，中方的立場的確同少數國家的立場不一樣。中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。」

趙立堅繼續指出，真正令人感到「不舒服」的，是那些自以為贏得冷戰，可以獨霸天下的國家；是那些無視他國關切、持續五輪推進北約東擴的國家；是那些四處對外發動戰爭，卻又指責別國好戰的國家；是那些聽說對俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要制裁的國家。

趙立堅還舉例，「我聽說連俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要被制裁，我還聽說，柴可夫斯基的『天鵝湖』也被禁演。柴可夫斯基是著名作曲家，他已經死了100多年，他又何罪之有？『天鵝湖』是世界舞蹈藝術佳作，『天鵝湖』又何罪之有？」

當日有外媒記者就俄烏衝突中的平民傷亡情況進行提問。趙立堅表示，在烏克蘭問題上，中方一直大聲疾呼國際社會聚焦「勸和促談」和「防止大規模人道主義危機」兩件事，並為此付出大量努力。中方已經就緩解烏克蘭人道局勢提出六點倡議，並採取了實際行動。中方今後還將根據需要陸續提供新的人道主義援助。

俄羅斯 趙立堅 烏克蘭

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