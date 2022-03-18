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美以國安為由再撤2中企電信執照 中稱將採必要措施…

中國新聞組／北京18日電
美國以國安為由再撤銷中國電信商營運執照。（路透）
美國以國安為由再撤銷中國電信商營運執照。（路透）

中國再面臨歐美夾擊的新一波制裁。據報導，美國16日撤銷中資電信企業太平洋網絡及其全資子公司ComNet在美國電信服務的營業許可。此前，德媒報導稱歐洲議會和歐盟委員會恐禁止中國企業參與歐盟境內的大型基建項目。中國外交部、商務部昨天雙雙反擊表示，將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。 

據路透消息，美國聯邦通信委員會（FCC）於16日投票，撤銷中資電信企業太平洋網絡（Pacific Networks）及其全資子公司ComNet在美國電信服務的營業許可。FCC在聲明中表示，這項撤銷及終止令指示這些公司在該命令發布後60天內，需停止根據其授權提供的任何美國國內或國際服務。

此前FCC吊銷其他中國電信公司經營牌照時也提出同樣的理由。今年的2月2日，FCC吊銷中國聯通美洲公司在美國的經營許可，今年1月，它也禁止中國聯通香港有限公司在美國進行經營。另外，中國電信（美洲）公司和中國移動有限公司在美國的營業牌照也被吊銷。

今年1月，代表太平洋網絡的美國律師Jeffrey Carlisle曾告訴FCC，太平洋網絡和ComNet由中信國際電訊擁有，主要業務是零售電話卡，不構成國家安全問題。但FCC仍認為，太平洋網絡和ComNet由中國國有的中國中信集團控制，很可能在未有足夠獨立司法監督的法律程序情況下，被迫執行中國官方的要求，遂以4比0的投票結果，撤銷在2001年批出的營業許可。

對於這項決定，中國外交部發言人趙立堅、商務部新聞發言人高峰昨天都在各自單位的記者會上表示，美方在沒有列出具體違法事實的情況下，再次以國家安全為由撤銷中國企業在美國的運營許可，濫用國家力量對中國企業進行無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞；中國政府將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。 

另德國之聲中文網報導，中國企業經常以無可比擬的價格優勢在歐盟公共項目招標中成為贏家，歐盟企業卻不能參與中國境內的公共項目競標，為應對這一不公平的市場准入狀况，歐盟因此推出新的保護機制。

歐洲議會首席談判代表卡斯帕里表示，這項新規的首要目的是讓中方對等開放市場，同時也防止中資企業人為壓低競標價格，以贏取大型項目。報導稱，歐盟正式禁止中國企業參加公共項目招標之前，還會再敦促北京開放中國市場。

歐盟 投票 商務部

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