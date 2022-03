誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

美俄駐北京大使館近日在微博以中文對嗆。(截圖自微博)

在西方國家接連封鎖俄羅斯 媒體後,中國的社交媒體成為俄羅斯少數還能正常對外發聲的管道,俄羅斯駐北京大使館 近日還為此與美國駐北京大使館在微博上對嗆。環球時報前任總編輯胡錫進甚至因此表示,「嗯,中文社交媒體是最中立客觀的國際道德法庭了。都好好學中文吧」。

美俄這次微博開戰導因於美國駐北京大使館16日晚間在微博發文稱,「在俄羅斯由國家控制的媒體向受眾大肆散播與弗拉基米爾·普京(俄羅斯總統普亭)對烏克蘭發動戰爭有關的虛假信息的同時,克里姆林宮加劇了對獨立媒體的壓制,不讓俄羅斯公眾了解真相。克里姆林宮的種種新限制已迫使大多數在俄羅斯的獨立媒體機構——包括國內及國外媒體——紛紛關閉或中止運營」。

美國駐北京大使館微博甚至以英文教學之名,示範如何用Disinformation(虛假信息)造句: 「It is exactly the kind of disinformation we've seen Russia use repeatedly to attempt to justify its horrific actions in Ukraine. 」 (這正是我們看到俄羅斯反覆使用的那種虛假信息,俄羅斯試圖用它來為其在烏克蘭駭人聽聞的行徑辯護。)

俄羅斯駐北京大使館不甘示弱,隔天隨即在微博回嗆:「美國、加拿大、歐盟已經將@今日俄羅斯RT從廣播網絡中刪除,Apple和Google禁止下載RT和@俄羅斯衛星通訊社的應用程序,而YouTube則在全世界封鎖了俄羅斯媒體的頻道。西方針對俄羅斯媒體的打擊並不是現在開始的,而是已經持續了若干年。關於言論自由、關於人們獲得信息的自由,你們還有什麽可說的?」