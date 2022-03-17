中大使讚烏克蘭的團結與抵抗 英媒疑有悖官方稍早立場

中國駐烏克蘭大使范先榮會晤利維夫州長科兹斯基。畫面翻攝：Ukrinform.net

烏克蘭 國家通訊社（Ukrinform）引述官方新聞稿報導，中國駐烏國大使范先榮日前會晤利維夫州軍管當局時表示，中方「絕不會攻擊烏克蘭」，但會提供經濟與政治上的支持，並讚揚烏國的團結與抵抗。衛報認為，這番發言似乎有悖於中方稍早的立場。

衛報轉述，范先榮提到今年是兩國建交30周年，兩國也是戰略夥伴「中國絕不會攻擊烏克蘭，我們會幫忙，尤其是在經濟方面」，稱「在你們現在遇到的這種情況下，我們將負責任地採取行動。我們已看到烏克蘭人民的團結是多麼偉大，而這意味著其實力」。

范先榮還說，「中國是烏克蘭人民的友好國家，身為大使，我可以負責任地說，在經濟上與政治上，中國都將永遠是烏克蘭的良好力量。我們將永遠尊重貴國，將在平等互利的基礎上發展關係。我們將尊重烏克蘭人所選擇的道路，因為這是每一個國家的主權權利」。

報導指利維夫州軍管當局提及中國派送兩批人道援助物資給烏克蘭人民，第三批預期本周會到。州長科兹斯基（Maksym Kozytskiy）感謝范先榮支持烏克蘭對抗侵略者的立場，並談到大批民眾願意應召參與利維夫州的國土防禦、收容流離失所的國民和提供人道援助給烏國各州。