中國官媒擁護俄羅斯 民間卻出現挺烏克蘭聲音

俄烏戰爭，各界關心中國的立場，而中國本身也出現官媒與民間不同調的情況。圖為中國外交部長王毅7日在第13屆全國人大五次會議在北京人民大會堂新聞發布廳舉行記者會。（新華社）

俄烏戰爭，各界關心中國的立場，而中國本身也出現官媒與民間不同調的情況；外媒報導指出，中國官媒如新華社及環球時報繼續轉載俄羅斯 官方媒體的報導，而微博 則出現網民力挺烏克蘭 ，反對這場戰爭的聲音，並嘲諷俄羅斯。

自由亞洲電台報導指出，俄烏戰爭持續20天，新華社、央視新聞及環球時報等中國官方媒體大量轉發來自俄羅斯官方的消息，包括俄羅斯軍隊將90餘噸人道主義物資運抵烏克蘭哈爾科夫州並向當地居民分發、烏克蘭總統公開聲稱不會加入北約…「上述新聞看似客觀，但這是選擇性報導的一部分」。

微信朋友圈有網民嘲諷道：「看了幾天央視新聞，感覺像是烏克蘭入侵俄羅斯。」在新浪微博「烏克蘭超話社區」，有支持和反對普亭出兵烏克蘭的貼文，雙方各自表達對俄羅斯和烏克蘭的立場。網民「澤淨安玄」寫道：「所以說澤倫斯基先生沒有離開烏克蘭基輔，這下可以打擊那俄侵略者的臉了。支持澤倫斯基先生，支持烏克蘭。澤倫斯基先生必勝，烏克蘭必勝。 」

美國之音報導指出，在澤倫斯基講話的時段內，包括人民日報、新華社、央視在內的央媒全都未報導，僅人民日報旗下的環球時報報導講話的部分內容。但就在同一時段內，人民日報報導了普亭發表的電視講話，並轉述部分原文。

據報導，人民日報還就此發起了微博話題「普亭發表講話稱沒有占領烏克蘭的計畫」，一度排至熱搜榜第16位。至截稿時，該話題吸引了近3000萬閱讀。

值得一提的是，在中國官媒力推親俄言論並審查反俄言論的大環境下，與該話題相關的微博並沒有一邊倒地支持普亭。中國的鳳凰網是少數報導澤倫斯基演講的媒體之一，其微博評論區內也可以看到許多對烏總統的讚賞。但在環球時報微博上相關報導的評論區，網民們的態度則是冷嘲熱諷。

「打聽打聽誰是爹，在教你美爹做事？」 一位網民說。「乾兒子瘋了，向乾爹叫板，估計會被打屁股，照死打的那種，」 另一人寫道。

環球時報前總編輯胡錫進則指出，「今天我們幫美國搞垮俄羅斯，反過來有一天美國帶領西方全面壓中國一定會到來的」，他說，騙中國人，沒那麼容易；我們不想與誰作對，同樣別人也沒有在中國核心利益上挑戰我們的資本。