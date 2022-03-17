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北約秘書長促譴責俄 中發言人回嗆：北約沒資格講正義

中國新聞組／北京17日電
北約秘書長史托騰柏格16日表示，呼籲中國「明確譴責」俄羅斯對烏克蘭的入侵。(美聯社)
北約秘書長史托騰柏格16日表示，呼籲中國「明確譴責」俄羅斯對烏克蘭的入侵。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）16日召開國防部長特別會議，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）呼籲中國「明確譴責」俄羅斯烏克蘭的入侵，同時不要向俄羅斯提供任何形式的援助。對此，中國駐歐盟使團發言人在記者會上並未正面回應北約的要求，而是批評北約「作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，持續擴張區域和領域，對世界和平與穩定起了什麼樣的作用，北約應反躬自省」。

自由亞洲電台報導，史托騰柏格15日在新聞發布會上指出，「中國作為聯合國安理會成員，有義務真正支持和維護國際法，而俄羅斯入侵烏克蘭是對國際法的公然違反，所以我們呼籲中國明確譴責入侵行為，當然也不支持俄羅斯」。

德國經濟兼能源部長哈柏克（Robert Habeck），也警告中國不要破壞西方對俄羅斯的制裁。

中國官方對於俄烏戰爭的立場，一直處於模糊的狀況。中國外交部長王毅15日應邀與荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）通電話時重申，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和公開的，中方將繼續以自己的方式為勸和促談做出努力。

不過，中國駐歐盟使團發言人的回應就強硬得多。據鳳凰網報導，該發言人16日在記者會上被問到史托騰柏格的發言時回應稱，「不勞提醒，中國人民永遠不會忘記是誰轟炸了我們駐南聯盟大使館」，國際法的踐踏者沒有資格向受害者講什麼叫正義」。

到目前為止，歐盟、英國、瑞士、韓國、日本和新加坡都加入了美國對俄羅斯的金融制裁，美國也針對中國幫助俄羅斯規避制裁的可能性發出警告，而歐盟近日也一再呼籲中國充當調停人，但無濟於事。專家們都認為，在新冷戰背景下，這些呼籲成功的可能性極低。

法國國際關係研究所（Ifri）亞洲中心中國事務主任朱利安（Marc Julienne）表示，中國官方雖然多次強調維持中立的立場，但北京至今仍使用俄羅斯官方的用詞「特別軍事行動」，而非使用「入侵」一詞，還承認俄羅斯的「合法安全擔憂」。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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