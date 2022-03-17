給美好看？沙烏地阿拉伯部分石油 擬採人民幣計價

近期國際政經局勢動盪不安，有一個議題正不斷被拿出來討論，那就是：美元霸權是否開始鬆動？（路透）

消息人士對華爾街 日報透露，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯 正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的原油改採人民幣計價，此舉將削弱美元在全球石油 市場的主導地位。分析認為，此舉可能吸引其他國家跟進使用人民幣；不過，有中國專家懷疑，此消息目前只有西方媒體報導，不排除是「假消息」。

據華爾街日報報導，沙國與中國針對以人民幣計價石油合約的協商，已斷斷續續談了六年，但今年的進度加快，原因是沙國對數十年來的美國維安承諾愈來愈不滿。

報導指出，沙國不滿美國未支持他們干預葉門內戰，也不滿拜登政府試圖與伊朗達成核協議。沙國官員表示，他們對美國去年突然從阿富汗撤軍感到震驚。

中國是沙國逾25%石油出口的買家，若改以人民幣計價，將提高人民幣的地位。沙國也考慮在沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）的計價模式中納入人民幣計價期貨合約，也就是「人民幣油元」（petroyuan）。

若沙烏地阿拉伯把約每日620萬桶原油出口中的一部分改以美元以外的幣別計價，影響極為深遠。全球約8成石油銷售是以美元進行，從1974年來，沙國一直以美元交易石油。

消息人士說，沙國仍計畫多數石油交易以美元進行，但銷往中國的石油以人民幣計價，可能促使其他產油國也考慮採取相同行動。

中國近年來透過協助沙國建造彈道飛彈、為核計畫提供諮詢、投資沙國王儲賓沙爾曼力推的未來城市「新城」（Neom），來拉攏沙國。沙國已邀請中國國家主席習近平在今年稍後來訪。有分析解讀，中國此舉是在給美國好看。

北京當局會認為，將中國3.2兆美元外匯存底進一步多元化很合理。其他國家則可能傾向增持人民幣，就像沙國想將賣給中國的原油改採人民幣計價。（路透）

與此同時，沙國與美國的關係在拜登主政之下惡化。目前擔任Neom董事會成員、曾在華盛頓經營一家親沙國智庫的席哈比說，「各國對於通過擴展到人民幣和其他貨幣地域來實現多元化的必要性存在的所有疑問，在美歐的大動作（制裁）後都煙消雲散」。

不過，中國方面對此「好消息」則有所保留。看看新聞Knews報導，中東問題專家王晉表示，石油交易人民幣結算並不是新話題，「過去十幾年，每逢美沙關係遇冷，所謂對華石油貿易用人民幣結算，就會被拿出來炒作一番」。

王晉說，不排除華爾街日報的文章是美國人故意洩露出來的「假消息」的可能，反映出的是美國對於中國在中東地區擴張影響力的戰略焦慮。