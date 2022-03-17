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2年來首遭 中國「清零」政策鬆動 輕症免住院改隔離

中國新聞組／北京17日電
上海防疫進入關鍵階段，當地官方稱，加強核酸檢測是為盡快實現社會面「動態清零」。圖為上海民眾排隊做核酸檢測。（路透）
上海防疫進入關鍵階段，當地官方稱，加強核酸檢測是為盡快實現社會面「動態清零」。圖為上海民眾排隊做核酸檢測。（路透）

自出現新冠疫情以來，中國一直堅持「鐵腕清零」政策，拒絕跟國際「與病毒共存」防疫方向接軌，但中國疫情延燒，官方終於修正新冠診療方案。中國官方15日深夜突發布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第9版）」，輕症可免入院治療改集中隔離、放寬出院標準。這是中國防疫政策兩年來首度調整，引發關注。

據國家衛健委16日通報，新增本土確診病例1860例、本土無症狀感染者1194例，合共3054例。吉林、山東、廣東、上海等地疫情持續嚴峻。其中，吉林省共有1853例（含無症狀）本土染疫個案。

正值新一波本土新冠疫情爆發之際，國家衛健委突然發布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第9版）」，主要內容包括：對輕型病例改實行集中隔離管理，不再要求到定點醫院集中治療，並放寬確診者出院認定標準，以及縮短出院後居家健康管理時間。這一新方案，引發中國是否準備「與病毒共存」的關注。

國家衛健委的公告解釋稱，當前，新冠疫情仍在世界範圍內持續流行，Omicron毒株已取代Delta毒株成為主要流行株，新冠肺炎患者的臨床表現，呈現新的特點，且針對新冠肺炎治療的新藥物已相繼上市，治療經驗和治療手段進一步豐富。

上海「第一財經」指出，這是一直處於嚴格病例管理、密接追蹤的中國防疫政策，兩年來首次出現調整。這次防疫政策修訂內容主要包括：對病例實施分類收治，調整出院時新冠核酸檢測標準等。此次調整可望緩解醫療資源緊張，減少管控時間和管控資源，進一步緩解城市防控壓力。

報導稱，由於Omicron患者以無症狀感染者和輕型病例為主，大多不需要過多治療，若全收治到定點醫院會占用大量醫療資源。因此，中國新版防疫政策提出，對病例實施分類收治。

疫情 防疫 新冠肺炎

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