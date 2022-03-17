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美媒：中國封城3700萬人被困 全球供應鏈中斷風險倍增

中國新聞組／北京17日電
吉林為中國重要的汽車製造中心，美媒稱若持續處於封控狀態，恐將使全球供應鏈中斷風險倍增。圖為吉林市一核酸檢測採樣點，居民排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）
吉林為中國重要的汽車製造中心，美媒稱若持續處於封控狀態，恐將使全球供應鏈中斷風險倍增。圖為吉林市一核酸檢測採樣點，居民排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）

新冠疫情在中國再度爆發，美媒統計全中國有3700萬人處於封城或封區之下，其中包括科技和製造業中心深圳和東莞，汽車製造中心長春、吉林以及中國最大城市上海。美媒指出，中國疫情反撲給全球經濟帶來的風險僅次於核戰爭，全球供應鏈中斷風險倍增。

美國之音報導，因中國「動態清零」防疫政策，據美國有線電視新聞網（CNN）統計，截至周二，全中國因此已有3700萬人因此處於封城之下。

據美聯社報導，深圳周一封城後，中國大陸和香港股市連續下跌。深圳和東莞是中國重要的科技和製造業中心。吉林省的長春則是東北的汽車製造中心。而中國的商業之都和最大城市上海封區，到上海的巴士交通基本暫停。

中國此輪疫情的反撲及嚴厲的防疫措施正值全球經濟因烏克蘭戰爭面臨重大壓力之下，石油等能源價格暴漲。報導援引經濟學家的分析說，除核戰爭外，沒有比中國的新冠病毒疫情反撲能給全球經濟帶來更大的風險，因為中國在全球製造業供應鏈中占重要地位。 

經濟學家們表示，目前智能手機製造商和其他工業仍能使用中國其他地區的工廠和供應商的供貨。但若深圳、上海及上海附近的寧波港運作受到打亂的影響，那更大的威脅將會來臨。去年深圳鹽田港因疫情封城一個月，曾造成數以千計的集裝箱貨櫃積壓，嚴重影響全球的供應鏈。

自由亞洲電台報導，深圳封城措施影響了當地的工廠營運。組裝蘋果手機的富士康、欣興等60多家工廠被迫停產，受影響產業涵蓋組裝代工、印刷電路板（PCB）、散熱、觸控、LED等。上海也有企業受疫情防控措施影響，停工停產。目前富士康深圳廠房已在16日恢復部分運作。

報導引述中國電子行業人士指，如果深圳疫情持續，屆時物流全停，將嚴重影響蘋果產品的出貨量。資料顯示，富士康龍華與觀瀾廠區目前主要負責代工蘋果iPhone手機，也負責iPad、蘋果電腦等產品的配件生產及組裝工作，以及生產其他消費電子品牌產品。

報導引述中國電子行業人士常小姐說，不僅僅是深圳，處於近乎「封城」狀態的上海，也有不少工廠停業。現在外地的淘寶商戶已經不發貨到上海。

長春為中國重要的汽車製造中心，美媒稱若持續處於封控狀態，恐將使全球供應鏈中斷風險...
長春為中國重要的汽車製造中心，美媒稱若持續處於封控狀態，恐將使全球供應鏈中斷風險倍增。圖為長春市工作人員為民眾進行核酸檢測。（新華社）

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