中媒：美中羅馬對談7小時 3細節凸顯局勢嚴重性

美中高層14日在羅馬會談地點，就是圖中的Cavalieri Hilton飯店。(美聯社)

俄烏開戰後，美國多次施壓中國表態，中國作為俄羅斯 的朋友，如何做備受矚目。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 與美國國家安全顧問蘇利文，14日在羅馬進行7小時對談，觸及多項議題，包括美方對中俄夥伴關係、台海問題，而烏克蘭 局勢更是雙方跨不過去的議題。中國媒體稱會談取得成果不容易，三個小細節彰顯局勢嚴重性。

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「國防時報排頭兵」報導，中美羅馬會晤，成了俄烏衝突後最受關注的國際事件，其中有三個細節值得注意：

細節一：雙方激烈會談7小時，反映出當前局勢的嚴重性。中美高層在近年來幾次會面中，因為涉及的問題較多，雖有對抗，但都是長談。此次激談7小時，可見，國際時局已讓兩國不得不接觸。

有分析稱，中美高層會晤的重點應該還是如何落實中美元首視頻峰會達成的共識，包括中方向美方提出的兩個清單。美方在去年兩國元首會晤時作出的承諾沒有兌現，而且繼續打壓中國，所以中方不滿意，而美方要採取切實行動來改善中美關係才行。

細節二：美方一邊施壓中國，一邊釋放假消息。俄烏衝突後，美方多次試圖逼迫中方「選邊站」，要中國跟隨美國制裁俄羅斯，但是中國始終沒有理會美國的要求。而羅馬會談前夕，美國放出「俄要求中國提供軍事裝備和經濟援助」的消息。

對此，中俄皆駁斥，趙立堅更批美方在烏克蘭問題上接二連三地散布針對中國的「虛假訊息」，是「用心險惡」。

細節三：三度交手，每次會談進展都很艱難。據了解，此次會談，也是楊潔篪與蘇利文第三次交手。3月14日這次會談，重點是落實去年11月中美兩國元首視頻會晤達成的重要共識。

本次會談並不容易，此前美國曾提出2022年1月10日在羅馬會談，但中方沒同意。知情人士表示，因中國不滿美國宣布外交杯葛在北京舉行的冬季奧運會，以及美國在聯合國提出新疆報告。

中美高層會談除了以上三細節值得觀察，有專家表示，美中高層的會談可能不只對俄烏戰爭產生深遠的影響，且對中國在世界上的角色，以及中國與西方的關係也有長遠影響。隨著西方越來越擔心中國可能幫助俄羅斯，這次會議也變得更加急迫。