楊潔篪羅馬對話蘇利文 美媒：美下通牒 逼中切割俄

中美今年首次高層對話14日在義大利羅馬登場，雙方代表為中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和美國白宮國家安全顧問蘇利文。圖為場外記者。(Getty Images)

中美今年首次高層對話14日在義大利羅馬登場，在俄烏衝突背景下，這場會晤備受矚目。從地點選擇可知兩國都同意在能接受的第三地會晤。由於中國在俄烏戰中一直未清楚「選邊站」，美國白宮國家安全顧問蘇利文 會前警告中國切莫協助俄羅斯 逃避全球制裁，美媒分析稱，這是美方對中國的最後通牒。

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上觀新聞報導，本場會晤由中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 和蘇利文舉行會晤。中國外交部發言人趙立堅13日表示，雙方從去年底開始聯繫此事，一直就會晤保持溝通，並根據雙方日程確定了會晤時間。

從此次會談地點來看，羅馬並不令人陌生。這也是羅馬第二次在中美之間扮演角色。去年10月，二十國集團（G20）羅馬峰會期間，中美外長曾在峰會間隙簡短會晤約一小時。

中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（新華社）

此次羅馬會談與去年楊潔篪與蘇利文的蘇黎世會談一樣，都屬於在雙方都能接受的第三地舉行會晤。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯還指出，從時間安排來看，俄烏衝突一定程度上促成了此次中美高層會晤。美方在烏克蘭危機上有求於中國，所以急於與中方會談，希望中方在化解衝突上發揮作用。

美國白宮國家安全顧問蘇利文。(路透)

在吳心伯看來，地點安排反映了中美關係的一個現實：目前的政治氣候不適合雙方到對方國家進行會談。相比之下，在兩國都能接受的第三地對話更為合適。此次還考慮到俄烏戰事，歐洲北面航線不太安全，比起位於歐洲北部的蘇黎世，位於南歐的羅馬相對更安全。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤指出，同樣是談雙邊關係，中方著重落實元首共識，美方則強調「管理兩國競爭」。比起中美關係，美方更希望重點討論俄烏衝突。

會談登場前夕，蘇利文13日警告中國，切莫協助俄羅斯逃避全球各國的制裁行動，「我們不容許狀況持續下去。」

自由亞洲電台報導，美國普林斯頓中國學社執行主席陳奎德認為，這次會談非常重要，現在的關鍵是，這次行動蘇利文到羅馬去見楊潔篪，美國方面實際上是給中國的一個最後的警告，可以說是讓中國選邊站的一個最後通牒。

美國企業研究所高級研究員庫珀說，他認為這次會談不會有任何突破。但對美國來說，這是值得的，「再做最後一次努力，看看我們能否說服中國」。