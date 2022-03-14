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疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

長春、吉林成雙傳播中心 當局坦承研判失準

中國新聞組／北京14日電
中國多地爆發Omicron疫情，吉林省最嚴重。圖為長春市民雪中排隊等著篩檢。（美聯社）
中國多地爆發Omicron疫情，吉林省最嚴重。圖為長春市民雪中排隊等著篩檢。（美聯社）

中國新冠病情在各地連環爆發，位於東北的吉林省是重中之重，其中又以吉林市為「重災區」，長春市近日病例也激增。吉林市坦承疫情快速上升，與個別地區對Omicron疫情認識不足、研判不準有關。吉林省已定調此波疫情是「形勢最嚴峻的一次大戰」，要求相關單位加大管控力度，嚴防疫情外溢擴散。

來源：YouTube

吉林省疫情未歇，12日新增感染人數達2156例，超過吉林省本輪新冠疫情前11天感染人數的總和。本輪疫情形成吉林市和長春市兩個傳播中心，其中以吉林市最多，12日就暴增1268例，超前10天總和；長春市新增確診病例達873例，多數報告病例來自九台區。

不過13日的統計，吉林省新增感染者1026例，其中吉林市573例，長春市433例，感染人數較12日大幅下降。

吉林市疫情中，此前備受關注的吉林市農業科技學院的聚集性疫情，雖官方已安排學生轉運隔離，政知見報導，吉林省省長韓俊12日強調「吉林農業科技學院疫情失守，讓人十分痛心」，他要求連續開展全員核酸檢測，決不能漏一個人，並準備好隔離場所、醫院床位等，決不能出現「人等房間」、「人等床位」問題。

吉林省委書記景俊海12日在吉林市以視頻形式主持省疫情防控領導小組會議表示，「當前，我們正在經歷全省疫情防控常態化以來，形勢最嚴峻、挑戰最直接、工作最複雜的一次大戰大考。」要求全省中小學要轉入線上教學模式，所有大學嚴格實行封閉管理，長春所有工地立即停工，確保不發生聚集性疫情傳播。

吉林省衛生健康委副主任張艷表示，吉林市已完成6輪全員核酸檢測、長春市九台區已完成3輪核酸檢測，長春市其他城區也已完成2輪核酸檢測；張艷坦承疫情快速上升，反映出個別地區對Omicron病毒特點和嚴峻複雜的疫情形勢認識不足、研判不準，貫徹落實省委、省政府決策部署不到位、不徹底。

健康時報報導，據百度遷徙大數據，近日從吉林市離開的人，主要在吉林省內流動，其次是黑龍江省、遼寧省、河北省等。報告病例出現4天內，遷出目的地主要為長春、北京、哈爾濱、瀋陽。3日以後，遷出人數已下滑。

在長春市部分，澎湃新聞報導，長春市單日新增確診病例超過800例或許與確診地區出現聚集性疫情有關。多名感染者行動軌跡涉及醫院、學校等人員密集地區。

其中，傳出有確診病例的吉林省結核病醫院，發生醫師家屬在微信群發布哭求幫助的信息事件件。韓俊已要求當日將所有陽性病例全部轉運到符合條件的定點醫院收治，切實保障醫務人員身心健康。

吉林市天鴻嘉園小區，居民們排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）
吉林市天鴻嘉園小區，居民們排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）

疫情 檢測 Omicron

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