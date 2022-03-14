國際殘奧委會主席讚北京：辦得最好的一屆

國際殘奧委會主席帕森斯13日在閉幕式上宣布北京冬殘奧會結束。(新華社)

國際殘奧委會主席帕森斯（Andrew Parsons）13日在閉幕式上宣布北京 冬殘奧會結束，他讚揚地主國的籌備、場館與體育表現，也讚許選手是「希望的燈塔、和平的衛士」。帕森斯10日也表示，中國正在通過北京冬殘奧會「向世界傳遞非常強有力的包容信息」，北京冬殘奧會是他所看到的最好的一屆。

參考消息網引述埃菲社報導，帕森斯10日在國際殘奧委會發布的聲明中說：「我對這屆冬殘奧會的籌辦和運動員 的表現印象深刻，其中一些表現是我們所見過最好的。運動員在過去兩年中是在非常具有挑戰性的環境下進行訓練的。」

他還稱讚了中國代表團的表現，該代表團目前在總獎牌榜上名列第一， 「中國運動員掀起的浪潮令人印象深刻，中國真正利用了舉辦冬殘奧會這一機會來培養新一代運動員。我們看到了非常年輕、非常有才華的運動員，這讓我們有理由相信，四年後在米蘭，中國代表團也將在獎牌榜上名列前茅。」

另據中央社引述法新社報導，帕森斯13日在閉幕式上宣布北京冬殘奧會結束，他讚揚地主國的籌備、場館與體育表現，也讚許選手是「希望的燈塔、和平的衛士」。

帕森斯在演說中表示：「殘奧村中存在不同國家、觀點和能力，在這裡，差異並未分隔我們，而是團結了我們。透過團結我們擁有希望：包容的希望、和諧的希望，還有很重要的—和平的希望。」

帕森斯的閉幕演說並沒有全部譯成中文給中國觀眾，包括「和平的衛士」、「和平的希望」等字詞都被省略。

這次地主國中國儼然成為冬季北京冬殘奧會新強權，以18金、61面獎牌高居獎牌榜之首。烏克蘭 選手從戰火蹂躪的母國艱辛來到北京後，表現相當傑出，在獎牌榜僅次於中國排名第二。