我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

國際殘奧委會主席讚北京：辦得最好的一屆

中國新聞組／北京14日電
國際殘奧委會主席帕森斯13日在閉幕式上宣布北京冬殘奧會結束。(新華社)
國際殘奧委會主席帕森斯13日在閉幕式上宣布北京冬殘奧會結束。(新華社)

國際殘奧委會主席帕森斯（Andrew Parsons）13日在閉幕式上宣布北京冬殘奧會結束，他讚揚地主國的籌備、場館與體育表現，也讚許選手是「希望的燈塔、和平的衛士」。帕森斯10日也表示，中國正在通過北京冬殘奧會「向世界傳遞非常強有力的包容信息」，北京冬殘奧會是他所看到的最好的一屆。

參考消息網引述埃菲社報導，帕森斯10日在國際殘奧委會發布的聲明中說：「我對這屆冬殘奧會的籌辦和運動員的表現印象深刻，其中一些表現是我們所見過最好的。運動員在過去兩年中是在非常具有挑戰性的環境下進行訓練的。」

他還稱讚了中國代表團的表現，該代表團目前在總獎牌榜上名列第一， 「中國運動員掀起的浪潮令人印象深刻，中國真正利用了舉辦冬殘奧會這一機會來培養新一代運動員。我們看到了非常年輕、非常有才華的運動員，這讓我們有理由相信，四年後在米蘭，中國代表團也將在獎牌榜上名列前茅。」

另據中央社引述法新社報導，帕森斯13日在閉幕式上宣布北京冬殘奧會結束，他讚揚地主國的籌備、場館與體育表現，也讚許選手是「希望的燈塔、和平的衛士」。

帕森斯在演說中表示：「殘奧村中存在不同國家、觀點和能力，在這裡，差異並未分隔我們，而是團結了我們。透過團結我們擁有希望：包容的希望、和諧的希望，還有很重要的—和平的希望。」

帕森斯的閉幕演說並沒有全部譯成中文給中國觀眾，包括「和平的衛士」、「和平的希望」等字詞都被省略。

這次地主國中國儼然成為冬季北京冬殘奧會新強權，以18金、61面獎牌高居獎牌榜之首。烏克蘭選手從戰火蹂躪的母國艱辛來到北京後，表現相當傑出，在獎牌榜僅次於中國排名第二。

北京 運動員 烏克蘭

上一則

孔雀開屏攔路 港2個月第3次 網友：好運到

下一則

未完善統籌 港大批抗疫物資僅派發1成 基層市民望眼穿

延伸閱讀

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索
北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二
北京冬季帕運閉幕 帕委會主席談和平與希望

北京冬季帕運閉幕 帕委會主席談和平與希望
俄烏戰以來美中最高層級會談 蘇利文14日羅馬會楊潔篪

俄烏戰以來美中最高層級會談 蘇利文14日羅馬會楊潔篪

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世