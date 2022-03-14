北京冬殘奧會閉幕 中國奪18金、獎牌數雙榜首

北京2022年冬殘奧會閉幕式13日在國家體育場舉行。(路透)

本報系聯合報報導，北京冬殘奧會所有賽事結束，並於13日晚8時在北京鳥巢國家體育場舉行閉幕式，中國國家主席習近平出席，而中國國家隊閉幕式旗手將由越野滑雪運動員 楊洪瓊擔任，她在本屆殘奧越野滑雪女子坐姿組中，奪得短距離、中距離、長距離三個項目的金牌。

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新華社報導，13日晚，北京冬殘奧會閉幕式在國家體育場鳥巢舉行。習近平、國際殘奧委會主席帕森斯（Andrew Parsons）出席閉幕式。閉幕式主題為「在溫暖中永恆」，用「留聲機」配合主視覺影像，將過去九天賽事感人瞬間，以及北京這座「雙奧之城」的偉大時刻，永遠保留下來。

據報導，本屆北京冬殘奧會，中國國家隊員們取得18金、20銀和23銅佳績，無論是金牌榜還是獎牌榜均居於首位，是中國參加冬殘奧會以來的最佳成績。

在閉幕式開場表演「高光時刻」，伴隨著優美的音樂，殘健共融的表演者們將「唱針」緩緩推動至地面，一張閃耀著光輝的唱片開始在「留聲機」上旋轉啟動。九天賽程期間的精采瞬間，隨著「留聲機」的旋轉而激情浮現。當精采瞬間在歡呼與喝彩中定格，殘疾人運動員自強不息的拚搏精神迸發出璀璨的榮光。

報導說，進入代表團旗幟進場環節，伴隨著激動人心的「歡樂頌」旋律，旗手們漫步在沒有隔閡與界限的「留聲機」上。

北京2022年冬殘奧會閉幕式13日在國家體育場舉行，國家主席習近平向大家揮手致意。(新華社)

冬殘奧引導員手持的各參賽代表團引導牌，延續了冬奧中發光的「雪花造型」設計。其設計靈感來自於中國傳統的手工編織工藝「中國結」的圖案，象徵著團結吉祥的美意。中國代表團由楊洪瓊擔任閉幕式旗手，她包攬殘奧越野滑雪女子坐姿短距離、中距離、長距離三項金牌，是代表團獲得金牌數量最多的運動員。

之後，帕森斯、北京市市長陳吉寧、米蘭市副市長斯卡武佐、科爾蒂納丹佩佐市市長蓋迪納其後同時登台，進行國際殘奧委會會旗交接儀式，並注目著下屆舉辦國國旗升起。現場播放下屆主辦城市宣傳片：「我們是光」。米蘭和科爾蒂納丹佩佐市的影像和殘奧運動員們的運動身姿交替呈現在宣傳片中。

北京冬殘奧會13日晚上在鳥巢國家體育館舉行閉幕式。（美聯社）

在北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會主席蔡奇致辭，以及帕森斯致辭後，帕森斯宣布第13屆冬殘奧閉幕。

在由盲人少女用小提琴演奏的「雪花」旋律中，北京2022年冬殘奧主火炬緩緩熄滅。表演停歇，「唱針」推離出地面，「留聲機」上的唱片停止轉動。

燈光漸暗，全場凝望著由雪花構建的主火炬台，慢慢地消逝在夜色之中。隨著「北京2022」字樣的閃耀焰火在「鳥巢」上空粲然綻放，北京冬奧 會、北京冬殘奧會的記憶在溫暖中留在全世界人民的心間。

北京冬殘奧會在13日圓滿閉幕。中國國務院13日向中國冬殘奧會代表團致賀電，稱讚代表團奮勇爭先，奪得18枚金牌、20枚銀牌、23枚銅牌，在金牌榜、獎牌榜居第一位，取得了中國參加冬殘奧會的歷史最好成績。