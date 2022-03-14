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害烏克蘭無人機故障？ 大疆否認出手限制

中國新聞組／北京14日電
中國大疆公司製造的Mavic 2 Pro空拍機。（Getty Images）
中國大疆公司製造的Mavic 2 Pro空拍機。（Getty Images）

俄烏戰事未息，中國大疆創新科技公司意外捲入。大疆被指蓄意限制烏軍無人機的「航空鏡」（Aerospace）技術，另一方面卻繼續開放權限給俄軍使用，讓俄軍在空中偵察方面獲優勢。對此，大疆否認出手限制，強調烏軍無人機確實出現使用障礙，但原因應是缺乏電力或網路連線。

綜合社媒訊息，電子產品遠端連線軟體公司Blynk IoT Platform共同創辦人席曼斯基（Volodymyr Shymanskyy）11日在推特指出，根據烏軍內部工作小組的消息來源，烏軍使用的無人機「航空鏡」技術來自大疆公司，該技術可追蹤10公里以內大疆無人機的位置，若加上專屬的輔助天線，偵察範圍還可延伸至50公里內。

席曼斯基指出，烏軍和俄軍都使用各種型號的大疆無人機執行偵察作業，但俄軍也用以鎖定烏軍操作者發動砲擊。他聲稱，烏軍人員透露，烏軍無人機的航空鏡功能已被關閉，但俄軍仍可使用，這意味著大疆公司暗中支援俄對烏的軍事行動。

對於上述說法，大疆公司北美地區發言人利斯伯格（Adam Lisberg）駁斥，「我們有注意到烏克蘭某些無人機的航空鏡功能出現障礙，但這可能與長時間缺乏電力和網路連線有關，沒有蓄意限制烏方無人機的相關功能。」

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